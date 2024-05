Reggel, délelőtt az ország északi felett még vékonyodó, szakadozó felhőzet valószínű, melyből elvétve lehet zápor is, illetve a délebbre eső tájakon is lehet párásság és abból kialakuló vékony felhőzet, de utóbbi gyorsan eloszlik.

A nap túlnyomó részében napos, mérsékelten felhős és ismét nyárias jellegű idő lesz jellemző. A délután folyamán valamivel több, erőteljesebb gomolyképződés mellett elszórtan, a péntekhez képest jóval kevesebb helyet érintően kialakulhatnak helyi záporok, zivatarok.

Éjszaka, az ország nyugati felén nyugodt, eseménytelen, csillagfényes időre van kilátás, míg nagyjából a Duna vonalától keletre eső térségben változó felhőzet mellett elszórtan, nem mindenhol, de többfelé előfordulhat záporeső és zivatargócok kialakulásával is számolni lehet.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

péntek délután 23,

szombat reggel 10,

szombat délután 23,

vasárnap reggel 12 fok körül alakul.

Kettős fronthatás terheli szervezetünket. A hidegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus, stroke). forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Vasárnap reggel, keleten még lehetnek elgyengülő záporok, zivatargócok, majd délelőtt országszerte naposabbra fordul várhatóan az idő. Nyáriasan meleg, kissé fülledt időben a napsütés mellett délután ismét növekvő gomolyfelhőzetre, illetve elszórtan, a keleti országrészben nagyobb eséllyel kialakuló záporok, zivatargócok kialakulására van kilátás.

- Hétfőn, kedden változóan, időről-időre erősen felhős idő, bujkáló napsütés ígérkezik kifejezetten fülledt időben, szórványosan esőkkel, záporokkal, zivatarokkal tarkítva Többfelé hullhat, kis körzetet érintő, kiadós, felhőszakadás jellegű csapadék.

- Szerdán, csütörtökön és pénteken is hasonló jellegű időjárási helyzet valószínűsíthető. Előreláthatólag marad a magas páratartalom, a fülledtség és a vele járó gomolyfelhőzettel tarkított változó napsütés, szórványos, de heves záporok, zivatargócok esélyével. forrás: eumet.hu