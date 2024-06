Reggel előreláthatólag a Dunántúl térségében még kialakulnak elszórtan zivatargócok, de ezek délelőtt elgyengülnek, megszűnnek. A délelőtt folyamán általában változó erősségű, szakadozott felhőzet melletti napsütés alakul ki országszerte. A délután első felében még a napsütés várható jellemzőnek, majd erőteljes gomolyképződést követően ismét nő a szórványos, helyi zivatargócok kialakulásának esélye. Az esti órákban tovább fokozódik a zivatarveszély: most az látszik valószínűbbnek, hogy zömében a Duna vonalától keletre alakulnak ki viharos gócok. Ezúttal is megvan rá az esély, hogy ezek összefüggő, kiterjedtebb rendszerbe olvadjanak. A Dunántúlon is lehetnek heves zivatargócok, de kisebb számban.

Az éjszaka első felében még sokfelé lehet zivatar, majd éjfélt követően csökken a csapadékhajlam, nyugodtabb időjárási helyzetben a felhőzet is csökkenni kezd.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

csütörtök reggel 17,

csütörtök délután 27,

péntek reggel 18 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Péntekre már csökken a labilitás. Túlnyomórészt napos, délután mérsékelten gomolyfelhős nyári idő várható. Ezen a napon is van esélye helyi zápor, zivatargóc kialakulásának, de elszórtan, összességében kevés helyet érintően, előreláthatólag főként az északi és a déli, délkeleti országrészben.