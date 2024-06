Vármegyei időjárás 1 órája

Futó záporok és szél mérsékli a hőséget

Somogy vármegye térségében vasárnap is az északi áramlás marad jellemző. Délkeleten is csökken a maximum hőmérséklet, de mivel így is 30 fok köré, a délkeleti határvidéken továbbra is a fölé várható, ez jelentős megkönnyebbülést még nem hoz a hőségtől szenvedőknek.

Sonline.hu Sonline.hu

Fotó: Fotopogledi

A növekvő fülledtség, páratartalom is megterhelő lehet. Változóan napos-felhős idő lesz jellemző. Reggel, délelőtt sokfelé változó erősségű rétegfelhőzet takarhatja a napot, majd ez szakadozik, gomolyosodik, kisüt a nap, majd délután a gomolyfelhőzet adhat időről-időre árnyékot.

Elvétve kipattanhat egy-két helyi zápor, zivatargóc is, de nem látszik jellemzőnek a csapadék. Egyelőre elsősorban a Duna vonalában és annak tág környezetében, illetve késő este a délkeleti határvidéken látszik esély a kialakulásukra.

Délelőtt a Dunántúl térségében erősödhet fel az É-i szél, másutt gyenge vagy mérsékelt, olykor kissé élénk légmozgás a valószínűbb.

Éjszaka többnyire derült vagy gyengén felhős égbolt várható, miközben az ország keleti felén tovább erősödhet az ÉÉK-i szél. Másutt inkább csak élénk vagy mérsékelt légmozgás ígérkezik. Eső nem érkezik. A jellemző hőmérséklet átlaga:

vasárnap reggel 17,

vasárnap délután 26,

hétfő reggel 17 fok körül alakul. A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Hétfőre napsütéses, csapadékmentes nap ígérkezik. A Tiszántúlon erős, másutt mérsékelt, olykor élénkebb ÉÉK-i szél várható. Kellemesen, nem túl magas hőmérsékletre van kilátás: délkeleten tartja magát a 30 fok körüli, északabbra ennél 3-4 fokkal alacsonyabb maximum érték valószínű.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!