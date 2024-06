A ciklon miatt ismét labilis légköri helyzet alakul ki, szórványos, de akár több hullámban is érkező heves záporok, viharos (felhőszakadással, szélviharral, jégesővel is kísért) zivatarok kialakulásának jelentős esélyével! Délelőtt még csak kevés helyen fordulhat elő zivatar, inkább a szemerkélő eső, gyenge záporok lesznek a jellemzőek, és erősen felhős, vagy borult időre készülhetünk, csak kevés helyen lehet napsütés. A déli, délutáni időszakban jelentősen megnő a zivatarok kialakulásának valószínűsége, egyre többfelé kell zivatarokra számítani szerte az országban. Helyenként heves zivatar is kialakulhat, és több hullámban érkezhetnek zivatarok. Mivel szórványos csapadékkal lehet számolni, nem mindenhol esik ugyanannyi eső, maradhatnak csapadékmentesebb területek és lehetnek átmeneti felhőszakadással elárasztott területek is. Általában gyenge marad a légmozgás, de zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat. Mérsékelten meleg, fülledt idő lesz. Éjjel északnyugaton feltámad az északnyugati szél, másutt a zivatarok környezetétől eltekintve gyenge, vagy mérsékelt marad a légmozgás. Országszerte erősen felhős égbolt és eleinte még sokfelé előforduló zivatarok jellemzik az időjárást, azonban fokozatosan kelet felé helyeződik a csapadékmező súlypontja, előreláthatólag először a Dunántúl térségében, majd hajnalban már a középső országrészben is lenyugszik a légkör.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

hétfő reggel 13,

hétfő délután 23,

kedd reggel 13 fok körül alakul.

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (met.hu)

A legvalószínűbb folytatás: