Tartósabb napos időszakokra a délutáni és esti időszakban van elsősorban esély. Heves viharok, felhőszakadások kialakulásához már inkább csak a keleti országrészben marad kedvező a légköri helyzet, míg nyugaton csendesebb esők, záporok a valószínűbbek. Továbbra is záporos, zivatargócos csapadék várható, azaz sokfelé, de helyileg, kis körzeteket érintően lehet kiadós eső, felhőszakadás, szélvihar, ugyanakkor maradnak csapadékmentes területek is.

Nyugaton mérsékelt, olykor élénkebb északnyugati, keleten eleinte gyenge, változó irányú, délután már ott is északnyugatira forduló, mérsékelt erősségű szél fúj.

Az esti órákra várhatóan nagyobbrészt lenyugszik a légkör, szakadozik a felhőzet, kitisztul az égbolt. A lenyugvás ismét csak átmeneti, éjjel, nyugat felől terjeszkedve újabb csapadékhullám érheti el az országot.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

kedd reggel 15,

kedd délután 20,

szerda reggel 14 fok körül alakul.

Hideg fronthatás várható, emiatt az érzékenyek körében erősödhetnek a panaszok. Fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás többeknél előfordulhat.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Szerdán délelőtt országszerte erősen felhős égbolt a legvalószínűbb, melyből szórványosan, de sokfelé esik kiadós záporeső. Keleten méréskeltebb zivatar is kialakulhat. Keleten is visszaesik a hőmérséklet, országszerte viszonylag hűvös napra van kilátás. A Dunántúlon megélénkülhet az ÉÉNY-i szél, és ott várható a hűvösebb idő is. Délután, este szakadozó felhőzet, előbújó nap, csökkenő csapadékhajlam látszik valószínűbbnek.