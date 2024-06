Vasárnap a reggeli órákban, az északi határmegyék felett lehet még erőteljesebb felhőzet, illetve szórványosan zápor. Másutt gyenge felhőzet, többségében derült égbolt, napsütéses idő lesz jellemző. Délelőtt északon is csökken, gomolyosodik a felhőzet, kisüt a nap.



Délután a már országszerte túlnyomórészt napos időben az északkeleti határmegyék felett lehet határozottabb gomolyképződés, melyből kis körzeteket érintő, futó záporeső, esetleg helyi zivatargóc is kialakulhat.

Este várhatóan északkeleten is összeesnek a felhők. Éjjel országszerte csillagfényes, tiszta égbolt valószínű. gyenge marad a légmozgás.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szombat délután 26,

vasárnap reggel 14,

vasárnap délután 25,

hétfő reggel 14 fok körül alakul.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Hétfőn, kedden fokozódik a meleg, egyre nagyobb területen valószínű 30 fok feletti maximum hőmérséklet. Alapvetően napos idő lesz jellemző erős UV sugárzással. Csapadék általában nem hullik.

- Szerdától - bizonytalanabbá válik az előrejelzés - egy ciklon előoldalán felélénkülő D-i szélnek köszönhetően tovább fokozódhat a kánikula. Többségében 30 fok feletti, a déli országrészben 35 fok körüli hőmérsékleti értékek is valószínűsíthetőek. Marad a sok napsütés, száraz idő. Késő délután, este elérheti az országot a ciklon hidegfrontja, mely előreláthatólag elsősorban élénk É-ira forduló szelet okoz, és csak elvétve alakul ki kis körzetet érintő zápor, zivatargóc.

- Csütörtökre frontmentes, szikrázóan napos, szélcsendes idő látszik kialakulni. Árnyalatnyit frissülhet a levegő, de összességében marad a nyári hőmérséklet.

- Még jelentős bizonytalansággal, de péntek-szombatra egy újabb mérsékelt erősségű ciklon érheti el a térséget eleinte D-i áramlással érkező „forró” levegővel, majd É-ira forduló széllel érkező frissüléssel. Csapadék ezúttal is alig valószínű. forrás: eumet.hu