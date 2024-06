Somogy vármegye térségében keddre keleten is legyengül a légmozgás. Változó erősségű felhősödések zavarhatják meg időről-időre a napsütést. Az ország túlnyomó részén, napközben nem lesz jellemző a csapadék. A déli, délnyugati határvidéken van esélye reggel, délelőtt egy-két zápor, mérsékeltebb zivatargóc előfordulásának, majd ott is kisüt a nap. Ismét fokozódik kissé a nappali felmelegedés, az évszakos átlag köré várható a maximum hőmérséklet. Továbbra is délkeleten lehet a legmelegebb, ahol 30 fok fölött áll meg a melegedés. Késő este, éjszaka, dél felől terjeszkedve újból megnő a heves zivatarok kialakulásának veszélye. Elsősorban a déli megyékben van veszélye viharos zivatarok előfordulásának, melyek akár láncba is rendeződhetnek. Az éjszaka folyamán ezek a zivatarok észak, északkelet felé vonulnak, miközben előreláthatólag veszítenek erejükből.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

kedd reggel 17,

kedd délután 28,

szerda reggel 18 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Szerdára jelentős légköri labilitás mellett változóan napos-gomolyfelhős, fülledt idő körvonalazódik, délelőtt elgyengülő éjszakai zivatarokkal, majd késő délutántól újabb hullámban érkező kiterjedt viharokkal, felhőszakadásokkal, jégesővel.

- Csütörtökre is még fülledt, labilis időjárási helyzet látszik a legvalószínűbbnek délelőtt változó felhőzet melletti napsütéssel és elszórtan, elgyengülő záporral, majd délután, este változóan napos-gomolyfelhős időben itt-ott kialakuló hevesebb zivatargóc esélyével.