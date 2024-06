Délelőtt, a Dunántúlon még élénk lökésekkel kísért szél fúj, ami árnyalatnyi frissülést hozhat, de összességében marad a hőség. Nyugaton már a déli órákra legyengül a légmozgás. Ekkor is marad a napsütéses időjárás, de gyenge vagy mérsékelt fátyolfelhőzet adhat némi árnyékot. Csapadék nem érkezik. Este, éjjel marad a fátyolfelhős, napsütéses, nyugodt időjárás gyenge légmozgással, csapadék nélkül.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

csütörtök reggel 19,

csütörtök délután 29,

péntek reggel 19 fok körül alakul.

Átmeneti gyenge hidegfronthatás várható. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Tartós álmosságérzés jelentkezhet. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Pénteken ismét D-ire forduló légmozgás valószínű, újból erősödik a hőség. Napsütéses, gyengén fátyolfelhős égkép lesz jellemző a nap túlnyomó részében. Késő este, éjjel, a Dunántúl térségében fordulhat a felélénkülő szél É-ira, mellyel egyidőben északon és nyugaton kedvezővé válik a légkör helyi, kis körzeteket érintő zápor, zivatargóc kialakulásához.

- Szombatra már jelentős előrejelzési bizonytalansággal, de az látszik most valószínűbbnek, hogy gyenge hidegfront okoz időben és térben eltérően átmenetileg meg-megélénkülő É-ias szelet. A napsütést időnként és helyenként gomolyfelhőzet zavarhatja meg helyi záporokkal, zivatargócokkal, de összességében kevés helyet érintően.

- Vasárnap, hétfőn és kedden - továbbra is meglehetősen nagy bizonytalansággal, de előreláthatólag marad az É-i áramlás, mellyel labilisabbra fordul a térség légköri helyzete. Alapvetően napos időben, térben és időben eltérően a napsütést megzavaró erőteljesebb gomolyfelhősödésekkel lehet számolni, melyből szórványosan, kis körzeteket érintően helyi záporok, heves zivatarok kialakulásának esélye is megnő. A fronttal érkező frissülés mértéke a legkérdésesebb. Most az látszik valószínűbbnek, hogy az északnyugati, északi térségben lehet érezhetőbb frissülés, míg délkeleten, délen megmaradhat a fullasztó hőség. (forrás: eumet.hu)