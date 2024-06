A napi középhőmérséklet délen ismét 27 fok fölé várható. Napsütéses, gyengén fátyolfelhős égkép lesz jellemző a nap túlnyomó részében.

Késő este, éjjel, a Dunántúl térségében élénkülhet meg a szél, mellyel egyidőben északon és nyugaton kedvezővé válik a légkör helyi, kis körzeteket érintő zápor, zivatargóc kialakulásához.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

péntek reggel 19,

péntek délután 34,

szombat reggel 18 fok körül alakul.

Az átlagosnál melegebb idő tartós stresszt gyakorol mindenkire. Különösen a kisgyermekekre és idősekre jelent veszélyt a meleg, de a szabadban dolgozóknál is fennáll a hőguta veszélye. Fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadással távozó sók pótlására. Érdemes szervezetünk terhelését átmenetileg megszüntetni – akár vízparton, de 1-2 óra eltöltése klimatizált helyen is sokat segíthet. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Szombatra az látszik a legvalószínűbbnek, hogy gyenge hidegfront éri el térségünket a nap folyamán. Az északnyugati országrészben felélénkülhet az É-ias szél, ott árnyalatnyit frissülhet az idő, míg a déli, délkeleti térségben inkább fokozódik a hőség, akár a 38 fokot is meghaladhatja a maximum érték. A front hatására labilizálódhat a légkör: a napsütést időnként és helyenként gomolyfelhőzet zavarhatja meg és helyi záporok, hevesebb zivatargócok kialakulásának is kedvezőbbé válik a helyzet. Összességében kevés helyet, illetve nagyobb eséllyel a keleti országrészt érintően várható csapadék.

- Vasárnap is az É-i áramlás marad jellemző. Árnyalatnyit délkeleten is csökken a maximum hőmérséklet, de mivel így is bőven 30 fok fölé várható, ez jelentős megkönnyebbülést még nem hoz a hőségtől szenvedőknek. Napsütéses-gomolyfelhős, nyári napra készülhetünk. Elvétve kipattanhat egy-két helyi zápor, zivatargóc is, de nem látszik jellemzőnek a csapadék.

- Hétfőn, kedden és szerdán is kitarthat még a hőség, annak ellenére, hogy jellemzően É-i áramlás látszik a meghatározónak, ami frissülést ugyan nem hoz, de előreláthatólag fenntartja a labilisabb légköri helyzetet. Alapvetően napos időben, térben és időben eltérően a napsütést megzavaró erőteljesebb gomolyfelhősödésekkel lehet számolni, melyből szórványosan, kis körzeteket érintően helyi záporok, heves zivatarok kialakulásának esélye fennáll. (forrás: eumet.hu)