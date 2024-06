Somogy vármegye térségében csütörtökön is még zömében erősen felhős idő marad a jellemző, de hosszabb-rövidebb átmeneti időszakokra felszakadozik a felhőzet és előbújik a nap. A felhőzetből, elsősorban a Duna vonalától keletre eső térségben, ott is csak szórványosan záporok, délután kis körzetet érintő hevesebb záporok, zivatargócok alakulnak ki. Utóbbira elsősorban északkeleten, keleten van esély.

A légmozgás gyengének ígérkezik, zivatarok környezetében erősödhet fel rövid időre. Ezúttal az északi országrészben lesz hűvösebb, északkeleten néhol a 15 fokot sem éri el a maximum érték. A éli országrészben 20 fok feletti maximumok várhatóak.

Éjszakára országszerte lecsökken a felhőzet, keleten is megszűnnek a záporok. Derült, csillagfényes, szélcsendes időben párásság, itt-ott ködfoltok alakulhatnak ki. Hűvös lesz a hajnal, az északi és nyugati fagyzugokban több fokkal 10 fok alá is süllyedhet foltokban a hőmérséklet.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

csütörtök reggel 11,

csütörtök délután 19,

péntek reggel 11 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Pénteken napos, fátyolfelhős, melegedő idő várható. Csapadék nem érkezik.

- Hétvégére alapvetően napos és már az évszaknak megfelelő hőmérsékletű idő alakul ki. Egyre többfelé elérheti a maximum hőmérséklet a 30 fokot. A napsütést átmeneti mérsékelt vagy erősebb felhősödések is megzavarhatják, melyekből elszórtan, kevés helyet érintően lehetnek szórványosan záporok, zivatarok. Utóbbiakra szombat este, éjjel, az északi országrészben, míg vasárnap délután, este az északkeleti és a délnyugati határvidéken látszik nagyobb esély.