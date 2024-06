A Dunántúl északi felén már reggel, majd a délelőtt folyamán is élénk, olykor erős lökésekkel is kísért szél fúj. A front hatására labilizálódó légkörben a napsütést időről-időre magasra törő gomolyfelhőzet zavarhatja meg, melyekből helyi záporok, hevesebb zivatargócok kialakulásának is kedvezőbbé válik a helyzet. Már a reggeli, kora délelőtti időszakban is lesznek csapadékgócok, majd késő délután, este ismét nő a valószínűségük. Szórványosan esik, összességében kevés helyet érintően, de különösen délután, este, kis körzetekben rövid ideig tartó heves zivatargóc, felhőszakadásszerű eső előfordulása sem kizárható. Éjjel elülnek a zivatarok, nagyrészt eloszlik a felhőzet, csillagfényes égbolt válik jellemzőbbé.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szombat reggel 18,

szombat délután 30,

vasárnap reggel 17 fok körül alakul.

Szombaton mind a hideg- mind a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A megnövekedett reakcióidő miatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott óvatosság szükséges. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Vasárnap is az É-i áramlás marad jellemző. Árnyalatnyit délkeleten is csökken a maximum hőmérséklet, de mivel így is bőven 30 fok fölé várható, ez jelentős megkönnyebbülést még nem hoz a hőségtől szenvedőknek. Napsütéses-gomolyfelhős, nyári napra készülhetünk a délutáni időszakban több felhővel. Elvétve kipattanhat egy-két helyi zápor, zivatargóc is, de nem látszik jellemzőnek a csapadék.

- A jövő hét első napjaiban mérséklődik ugyan még pár fokot a nappali felmelegedés, de elsősorban a déli országrészben kitarthat a gyakran 30 fok feletti hőség, annak ellenére, hogy jellemzően ÉÉK-i áramlás látszik a meghatározónak. A többségében mérsékelt légmozgás frissülést ugyan nem hoz, de előreláthatólag fenntartja a labilisabb légköri helyzetet. Alapvetően napos időben, térben és időben eltérően a napsütést megzavaró erőteljesebb gomolyfelhősödésekkel lehet számolni, melyből szórványosan, kis körzeteket érintően helyi záporok, heves zivatarok kialakulásának esélye fennáll.