Változóan napos-gomolyfelhős idő lesz jellemző délelőtt kevesebb, délután több felhővel. A magasabbra törő gomolyfelhőzetből elvétve, kis körzeteket érintően kialakulhatnak helyi, de esetenként heves zivatargócok. Az éjszaka első felében még lehet egy-két zivatargóc, de többségében továbbra is gyengén felhős égbolt a valószínűbb. Ismét meleg lesz a hajnal

A jellemző hőmérséklet átlaga:

csütörtök reggel 22,

csütörtök délután 36,

péntek reggel 23 fok körül alakul.

Országos hőség van, az átlagosnál jóval melegebb idő tartós stresszt gyakorol mindenkire - kifejezetten a kisgyermekek és az idősek szervezetére. Fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadással távozó sók pótlására. Mivel a hőmérséklet az éjszakai órákban is magasnak mondható, ezért nyugtalanul aludhatunk, a szervezet egyre jobban elfárad. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Pénteken is országszerte forrósággal, perzselő napsütéssel számolhatunk. Délkeleten akár a 40 fokot is elérheti a maximum hőmérséklet. Este, illetve éjjel ismét előfordulhatnak szórványosan, kis körzeteket érintően, de esetenként heves záporok, zivatargócok, de többségében csapadékmentesen telik a nap.

- Szombaton egy elgyengülő hidegfront éri el az országot északnyugat felől. Jelentős változást nem okoz, marad a napsütéses, nyári idő. Az ország északnyugati harmadán felélénkülő É-i szél mellett néhány fokkal alacsonyabban tetőzhet a nappali felmelegedés, míg délkeleten, délen 1-2 fokot még fokozódhat is a hőség. Késő délután, este hevesebb zivatarok is kialakulhatnak az elmúlt napokhoz képest nagyobb számban, de az ország nagyobb területén továbbra is csapadékmentesen telik várhatóan a nap. Éjjel, hajnalban már csak elvétve lehet csapadékgóc, lenyugszik a légkör, tisztul az égbolt.

- Vasárnap előreláthatólag folytatódik a hőség. Változóan napos-gomolyfelhős időben északnyugaton lehet elviselhetőbb a meleg, míg délen, délkeleten 40 fok a valószínűbb. Késő délután, este lehetnek helyi zivatargócok, nagyobb eséllyel a Duna térségétől keletre.