Somogy megye térségében: Pénteken sem lesz lényegi változás az időjárásban. Marad a lassan mérséklődő hőség, délen a magasabb, 35 fok körüli, északon az alacsonyabb 30 fok körüli maximumokkal. Az északkeleti határvidéken 30 fok alatt maradhat a hőmérséklet.

Általában napos idő lesz jellemző, amit gomolyfelhősödés zavar meg időnként.

A nap túlnyomó részében eső nem valószínű, ezúttal a délutáni gomolyfelhőzetből is csekély az esélye helyi zápor vagy zivatargóc kialakulásának.

Este, majd az éjszaka folyamán, a Dunántúl fölé határozottabb, zártabb felhőzet sodródhat, melyből a késő esti óráktól, eleinte a Nyugat-Dunántúlon, majd a Dunántúl teljes területén kialakulhatnak szórványosan zivatargócok, hevesebb záporok. A Duna vonalától keletre gyengén vagy mérsékelten felhős, változóan csillagfényes, eseménytelenebb idő várható.

Szombaton, a nyugat felől már éjjel a Dunántúl fölé besodródó hidegfront és annak szórványos esőket adó felhőzete okozhat a nyugati országrészben egész nap változékonyabb időjárást. Zömmel felhős időben, bujkáló, időszakosan előbukkanó napsütés és élénk szél mellett, északnyugaton több fokkal 30 fok alá hűl a levegő. Egész nap előfordulhatnak átmeneti, helyi záporok. Zivatar, viharos esemény az északnyugati térségben nem valószínű, délnyugaton viszont kialakulhat zivatar a délutáni időszakban.

A középső és keleti országrészben délelőtt még változóan napos, illetve mérsékelten felhős égbolt látszik jellemzőbbnek. A hőmérséklet is 30 fok fölé, délkeleten 35 fok közelébe emelkedik.

A déli óráktól eleinte a középső, majd a délután második felében már a keleti országrész felett is megszaporodhat a felhőzet, melyből szórványosan záporok, zivatargócok is előfordulnak.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szombat reggel 20,

szombat délután 28,

vasárnap reggel 18 fok körül alakul.

Jelenleg fronthatással nem kell számolni, de az átlagosnál melegebb idő az ország keleti felén továbbra is kitart, ami tartós stresszt gyakorol mindenkire, különösen a kisgyermekekre és az idősekre. A nyugati, északnyugati tájakon a csapadékosabb időjárás hatására fellélegezhetnek az ott élők.