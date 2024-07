Általában napos idő lesz jellemző, amit gomolyfelhősödés zavar meg időnként. Pénteken is csak kevés helyen valószínű csapadék előfordulása. Hajnalban, délnyugaton, délen van esélye helyi, kis körzetet érintő zápor kialakulásának, majd estétől, a Nyugat-Dunántúlon, éjjel délnyugaton, délen alakulhat ki szórványosan, kis területet érintően zivatargóc.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

péntek reggel 21,

péntek délután 33,

szombat reggel 20 fok körül alakul.

Jelenleg fronthatás ugyan nem terheli a szervezetünket, de az átlagosnál melegebb idő tartós stresszt gyakorol mindenkire. Különösen a kisgyermekekre és idősekre jelent veszélyt a meleg. Ilyenkor ugyanis a keringésünk jelentősen leterhelt, mert a szervezet számára nehezebb a plusz hőt leadni, semmint a hideg ellen védekezve hőt termelni. Ezért fennáll a hőguta veszélye, különösen a szabadban dolgozóknál. Fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadással távozó sók pótlására, lehetőség szerint izotóniás itallal. Mivel a hőmérséklet az éjszakai órákban is magasnak mondható, ezért nyugtalanul aludhatunk, nem tudjuk kipihenni igazán magunkat, így a szervezet egyre jobban elfárad. Érdemes a szervezetünk terhelését átmenetileg megszüntetni akár vízparton, de 1-2 óra eltöltése klimatizált helyen is sokat segíthet. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- A friss modellfutások szombatra változást valószínűsítenek: nyugat felől már éjjel besodródhat a Dunántúl fölé egy hidegfront és annak szórványos esőket adó felhőzete. Most az látszik valószínűbbnek, hogy a Dunántúl térségében élénk szél mellett több fokkal 30 fok alá hűl a levegő, gyakoriak lehetnek a záporok, egy-két zivatargóc is kialakulhat. A középső és nyugati országrészben délelőtt még jellemzően napos vagy mérsékelten felhős égbolt a valószínűbb, 30 fok fölötti maximumokkal. Késő délután, este ide is átterjedhet a határozottabb felhőzet a szórványos záporokkal, zivatargócokkal.

- Vasárnap hajnalban, a keleti határmegyék felett még felhősebb lehet az égbolt és elszórtan kialakulhatnak záporok, de már a reggeli órákban várhatóan kitisztul az ég. Országszerte meleg, de csak 30 fok körüli maximum hőmérsékletű, változóan napos-gomolyfelhős időre van kilátás. Délután eleinte a Tiszántúlon, majd este a Dunántúl nyugati felén látszik nagyobb esély szórványos zápor, zivatar kialakulására.