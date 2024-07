Somogy vármegye térségében vasárnap a reggeli, kora délelőtti időszakban, az ország északkeleti fele fölött még jellemzően felhős lesz az égbolt és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatargócok is. Fokozatosan csökken a felhőzet. Ezzel szemben délnyugaton, nyugaton már tiszta az égbolt, napos idő a jellemzőbb.

A déli óráktól már országszerte kisüt a nap, északkeleten lehet ekkor is még több felhő. A napsütés hatására északkeleten, északon erőteljes gomolyképződés kezdődhet, és abban a térségben megnő az esélye szórványos, helyi, de heves zápor, zivatargóc kialakulásának is.

Az ország legnagyobb részén 30 fok köré emelkedi a hőmérséklet, míg északkeleten 25-28 fok köré várható a maximum.

A szél gyenge, változó irányúnak ígérkezik a nap során, egyedül zivatar környezetében erősödhet fel átmenetileg.

Éjszaka keleten is lecsökken a felhőzet, megszűnnek a zivatarok. Nyugodt, csillagfényes idő alakul ki. A hajnali óráktól az ország délnyugati felén, nagyobb területen labilizálódhat a légkör, azaz nagyobb eséllyel alakulnak ki zivatargócok. Az északkeleti, keleti országrészben nyugodt, eseménytelen idő várható.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

vasárnap reggel 19,

vasárnap délután 30,

hétfő reggel 20 fok körül alakul.

Folytatódik a kánikula. A tartós hőség leginkább az időseket és a szív-érrendszeri betegeket viseli majd meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő lesz. A megfigyelések szerint ilyenkor fáradékonyság és indokolatlan fáradtságérzet, fejfájás, aluszékonyság léphet fel, valamint fokozódik a fülledtség, ami jelentős terhet ró a szervezetre. A szív-és érrendszeri betegeknél gyakori lehet a szédülés, vérnyomás-ingadozás. Felerősödhetnek a keringési zavarok, vizesedés, nehézlégzés, fulladás jelentkezhet. Erős lesz az UV sugárzás, valamint a hőguta, kiszáradás és leégés veszélye, ezért célszerű a megfelelő védelemről gondoskodni és kerülni kell a déli, kora délutáni órákban a közvetlen napozást.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Hétfőre változóan napos-gomolyfelhős égbolt ígérkezik. Délelőtt, a Dél-Dunántúl térségében valószínűbb zivatargócok, záporok előfordulása, majd átmeneti szünet után, a délutáni, esti időszakban, az ország déli felén és északkeleten látszik elsősorban esély zivatargócok kialakulására. Éjjel, északnyugaton feltámadhat a szél.