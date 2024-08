Somogy vármegye térségében csütörtökön a megelőző napoknál felhősebbre, fülledtebbre forduló, továbbra is nagyon meleg időnk lesz, sőt a déli országrészben fokozódik a meleg: a még zömében friss hajnalt követően, a déli országrészben többfelé 35 melegedhet fok fölé a hőmérséklet. Ezúttal az északnyugati térségben várható a legkevésbé meleg a kora délutáni órákban.

Hajnalban, az északnyugati határvidéken kis eséllyel kialakulhat futó zivatargóc, de ez gyorsan eloszlik. Délelőtt elsősorban változó erősségű, az ország északi felén várhatóan határozottabb fátyolfelhőzet zavarhatja, szűrheti a napsugarakat.

Délután erőteljesebb gomolyfelhősödés és a Dunántúl térségében egyre nagyobb területen felélénkülő észak-északnyugati szél ígérkezik, majd késő délután, este, a nyugati térségben elszórtan kialakulhat egy-két zivatargóc is. Nagyjából a Duna vonalától keletre eső országrészben a felhősödésektől eltekintve nagyon meleg, csapadékmentes idő a valószínűbb.

Este, éjjel, a Dunántúl térségében esély körvonalazódik egy-két zivatargóc kialakulására is.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

csütörtök reggel 18,

csütörtök délután 34,

péntek reggel 21 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Péntekre egy elgyengülő hidegfront hatására labilisabb légköri helyzet alakulhat ki az ország térségében. Változóan, de zömmel erősen gomolyfelhős időben kevesebb napsütésre, illetve elszórtan záporok, zivatargócok kialakulására lehet számítani. Kiterjedt, áztató eső továbbra sem valószínű, az ország túlnyomó részén marad a szárazság.