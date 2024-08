Folytatódik a napsütéses, de itt-ott gomolyfelhős idő. A helyenként magasabbra törő gomolyfelhőzetből este és az éjszaka folyamán, foltokban zivatargóc is kipattanhat. Heves vihargócok kialakulásának is megvan a veszélye! Összességében továbbra is csak kevés helyet érint csapadék, zömében folytatódik a száraz, aszályos időjárás.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szerda reggel 20,

szerda délután 37,

csütörtök reggel 20 fok körül alakul.



Jelenleg fronthatás nem terheli a szervezetünket, de az átlagosnál jóval melegebb idő tartós stresszt gyakorol mindenkire. Különösen a kisgyermekekre és idősekre jelent veszélyt a meleg. Érdemes a szervezetünk terhelését csökkenteni akár vízparton, de 1-2 óra eltöltése klimatizált helyen is sokat segíthet. (met.hu)

A legvalószínűbb folytatás: