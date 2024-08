Somogy vármegye térségében csütörtök délelőtt keleten is mérséklődik az eleinte élénk, erős északi szél. Változó vastagságú, itt-ott elvékonyodó, áttetsző, míg helyenként átmenetileg megvastagodó felhőréteg melletti időszakosabb, szűrtebb napsütés lesz jellemző a nap folyamán. Csapadék nem érkezik, stabil légköri helyzet alakul ki. Valamelyest csökken a fülledtség. A délkeleti országrészben is érezhetően mérséklődik a hőség, de továbbra is meleg idő várható. Az esti óráktól egyre többfelé vékonyodik el, oszlik fel a fátyolfelhőzet, tisztul az égbolt. Éjszaka gyenge légmozgás, zömmel csillagfényes égbolt várható. Hűvös lesz a hajnal.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

csütörtök reggel 17,

csütörtök délután 28,

péntek reggel 18 fok körül alakul.

Csütörtökön már nem várható fronthatás.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Péntekre és szombatra nyugodt, változó erősségű fátyolfelhőzet melletti napsütéses és ismét melegedő, az évszakos átlagnál 4-6 fokkal melegebb időre számíthatunk. Visszatérhet a hőség.

- Vasárnapra egy hidegfront érkezése körvonalazódik. A front érkezése előtt, a nap túlnyomó részében még fülledt, nagyon meleg idő valószínű változó napsütéssel, fátyolfelhőzettel. A front érkezése még bizonytalanul előrejelezhető, most az látszik valószínűbbnek, hogy este, éjjel érheti el a nyugati határvidéket, ott szélerősödést, elszórtan zivatart okozva.