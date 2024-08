Somogy megye térségében vasárnap, a déli országrészben már 35 fokot is elérő/meghaladó maximumok valószínűek. Az északi országrészben pár fokkal alacsonyabb hőmérséklet, de ugyanúgy fokozódó hőség lesz a jellemző. A gyengülő éjszakai felfrissülés hatására a napi középhőmérséklet a déli országrészben már néhol meghaladhatja a 26-27 fokot.

Napsütéses, gyengén gomolyfelhős, csapadékmentes idő lesz. A légmozgás zömében gyenge marad, a középső országrészben élénkülhet fel kissé a kora délutáni órákban.

Este még marad a derült égbolt, majd éjjel mérsékelt vastagságú, szakadozott felhőzet sodródhat a Dunántúl fölé. Az északkeleti országrészbe, megélénkül, másutt gyenge vagy méréskelt marad a szél. Hajnalban a középső országrész fölé is átterjedhet a mérsékelt, szakadozott felhőzet. Csapadék nem érkezik. Keleten is mérséklődni kezd a légmozgás.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

vasárnap reggel 19,

vasárnap délután 34,

hétfő reggel 20 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- A jövő hét első felében tovább fokozódhat a hőség. A középhőmérséklet már nem csak délen, hanem egyre többfelé meghaladhatja a 26-27 fokot. Napsütéses, de itt-ott gomolyfelhősödő időjárási helyzet kialakulása várható. Hétfőn még nem valószínű csapadék, majd kedd estétől, a helyenként magasabbra törő gomolyfelhőzetből elvétve zivatargóc is kipattanhat. Nem lesz jellemző a csapadék, fokozódik az aszály. Általában gyenge vagy mérsékelt lesz a jellemző légmozgás, zivatar környezetében lehet erősebb széllökés. Az éjszakák egyre kevéssé hoznak felfrissülést.