Somogy vármegye térségében szombatra a front felhőzete várhatóan kelet felé halad, mögötte tisztul az égbolt, kisüt a nap, miközben felélénkül, többfelé meg is erősödik az északnyugati szél. Délelőtt, az ország keleti, északkeleti felén még sok lehet a felhő, elvétve kisebb zápor, zivatargóc is kialakulhat, majd délután várhatóan ott is (a legkésőbb északkeleten) kisüt a nap. A nappali hőmérséklet is csökken, a frissebb hajnalt követően zömében 30 fok alá, köré mérséklődik a meleg, míg a tartósabban felhős északkeleti térségben 25 fok alatti értékek is előfordulhatnak. Estére várhatóan északkeleten is kitisztul az ég, illetve országszerte legyengül a légmozgás. Éjjel szélcsendes, derült, csillagfényes idő következik. Hűvös lesz a hajnal, az északi szélvédett völgyekben 10 fok alá is hűlhet a levegő. Nyugat felől mérsékelt vastagságú, szakadozott felhőzet sodródhat a Dunántúl fölé.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szombat reggel 17,

szombat délután 29,

vasárnap reggel 15 fok körül alakul.

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Vasárnap változóan napos-felhős idő ígérkezik. Ny-K irányban áthalad az ország felett egy mérsékelt vastagságú, szakadozott felhősáv. Előtte, mögötte kisüt a nap. Említést érdemlő csapadék általában nem valószínű, de késő délután, este, elszórtan előfordulhat futó zápor, mérsékeltebb zivatargóc. A hűvös hajnalt követően, napközben a hőmérséklet 30 fok köré, kevéssel az alá emelkedik.