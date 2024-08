Hétfőn megélénkül, az ország ÉNY-DK irányú szélcsatornájában és az északkeleti határvidéken meg is erősödik a szél. Egy határozottabb, zárt, vastagodó felhősáv keresztezi térségünket NY-K irányban.

Délelőtt a Tiszántúlon még kisüthet a nap, másutt felhős égbolt lesz jellemzőbb. Eső kevés helyen, inkább csak északon, ott is elszórtan, időszakosan fordul elő.

Délután várhatóan keleten is megnövekszik, miközben a Dunántúl felett szakadozik, csökken a felhőzet, és egyre többfelé kisüt a nap. A felhőzetből elszórtan előfordulhat zápor, néhol zivatargóc, de országos szinten a csapadékmentes idő látszik jellemzőbbnek.

Északnyugaton, északon mérsékeltebb meleg ígérkezik, 25 fok körüli hőmérséklettel, míg délkeleten marad a 30 fok körüli maximum érték.

Este, majd éjjel északnyugat felől tovább csökken a felhőzet. Eleinte az ország déli és keleti felén még felhősebb égbolt a valószínűbb, elvétve záporeső is előfordul, majd arrafelé is kitisztul az égbolt.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

vasárnap délután 27,

hétfő reggel 18,

hétfő délután 26,

kedd reggel 16 fok körül alakul.

A tartós hőség leginkább az időseket és a szív-érrendszeri betegeket viseli majd meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő lesz. A megfigyelések szerint ilyenkor fáradékonyság és indokolatlan fáradtságérzet, fejfájás, aluszékonyság léphet fel, valamint fokozódik a fülledtség, ami jelentős terhet ró a szervezetre. A szív-és érrendszeri betegeknél gyakori lehet a szédülés, vérnyomás-ingadozás. Felerősödhetnek a keringési zavarok, vizesedés, nehézlégzés, fulladás jelentkezhet. Erős lesz az UV sugárzás, valamint a hőguta, kiszáradás és leégés veszélye, ezért célszerű a megfelelő védelemről gondoskodni és kerülni kell a déli, kora délutáni órákban a közvetlen napozást. forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Kedden, szerdán napsütéses, szélcsendes, eseménytelen időjárás alakul ki térségünkben. Éjszaka még felfrissül a levegő, hűvösebbek lesznek a hajnalok. Délutánonként 30 fok körüli, pár fokkal a feletti maximum hőmérséklet ígérkezik. Szerda éjszaka, az északnyugati határvidéket súrolhatja egy felhősáv, melyből ott, elszórtan kialakulhat zivatargóc. Az ország túlnyomó részén ekkor is marad a nyugodt, eseménytelen idő.