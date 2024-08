Somogy vármegye térségében kedden folytatódik a változékony, fülledt időjárás. Nyugaton lesz mérsékeltebb a meleg, míg keleten még alig csökken a hőmérséklet, marad a hőség.

Reggel, délelőtt változó felhőzet, itt-ott párásság mellett kezdetben még előfordulhat elvétve elgyengülő zápor, majd csökken, vékonyodik, gomolyosodik a felhőzet és országszerte kisüt a nap.

Zápor, zivatar a hajnali, kora reggeli időszakban elvétve, majd kora estétől ismét nagyobb számban alakulhat ki. Ekkor heves, felhőszakadással, szélviharral, jéggel is kísért gócok kialakulásához is kedvezőek lesznek a légköri féltetlek. Továbbra is csak szórványosan, azaz nem mindenhol esik. Most az látszik esélyesebbnek, hogy az ország északi és nyugati harmadán és a délkeleti határvidéken alakulnak ki zömében a zivatargócok, de teljesen másutt sem kizárható az előfordulásuk.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

kedd reggel 19,

kedd délután 31,

szerda reggel 20 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Szerdán is kihat hazánk időjárására a fokozatosan elgyengülő, illetve kelet felé mozgó frontrendszer. Felerősödő ÉNY-i szél mellett napközben napos-gomolyfelhős időre, majd délután, este szórványosan, a megelőző napokhoz képest már kisebb számban zivatarok kialakulására van kilátás.