Délelőtt, a Nyugat-Dunántúlon még előfordul zápor, zivatargóc, keletebbre nem valószínű csapadék. Nagyjából a Duna tág környezetétől keletre elvékonyodó, feloszló felhőzet és napsütés látszik jellemzőbbnek.

A délutáni időszakban nyugaton is csökken a csapadék esélye, a felhőzet is elvékonyodhat, de csak átmenetileg, mert a kora esti óráktól ismét nő a szórványos zivatargócok kialakulásának esélye. Heves viharok kialakulásának is kedvező lesz a légkör. Az éjszaka első felében még többfelé lehet zivatar, majd éjfélt követően már csendesedhet a légkör, de nyugaton és délen még hajnalban is lehet csapadék.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

hétfő reggel 20,

hétfő délután 31,

kedd reggel 18 fok körül alakul.

Fronthatás ugyan nem terheli a szervezetünket, de a meleg, fülledt, párás idő tartós stresszt gyakorol mindenkire, különösen a kisgyermekekre és idősekre jelent veszélyt. Fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadással távozó sók pótlására. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Keddre (aug.20.) továbbra is az látszik a legvalószínűbbnek, hogy folytatódik a változékony, fülledt időjárás. Nyugaton lehet mérsékeltebb a meleg, míg keleten ugyan csökken pár fokot a hőmérséklet, de még így is marad a hőség. Változó felhőzet melletti napsütésre van kilátás. Zápor, zivatar a hajnali, kora reggeli időszakban elvétve, majd este és az éjszaka első felében ismét nagyobb számban alakulhat ki, de továbbra is csak szórványosan.

- Előreláthatólag még szerdán is kihat hazánk időjárására a fokozatosan elgyengülő, illetve kelet felé mozgó frontrendszer. Felerősödő ÉNY-i szél mellett napközben napos-gomolyfelhős időre, majd délután, este szórványosan, a megelőző napokhoz képest már kisebb számban zivatarok kialakulására van kilátás.

- A jövő hét második felére várhatóan elhagyja térségünket a frontrendszer és stabilabb légköri helyzet tud kialakulni változóan napsütéses-fátyolfelhős, az évszakos átlagnál 4-6 fokkal melegebb időjárással. Vasárnap estére körvonalazódik egy mérsékeltebb hidegfront, mellyel zivatarok is érkezhetnek. (forrás: eumet.hu)