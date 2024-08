Somogy vármegye térségében még szerdán is kihat hazánk időjárására a fokozatosan elgyengülő, illetve kelet felé mozgó frontrendszer. A nap során egy hidegfront keresztezi az országot NY-K irányban. Délután a középső, majd estére a keleti országrészt is eléri a front szele. Változó erősségű felhősödések mellett szórványosan záporok, zivatargócok alakulnak ki. Viharos, felhőszakadással, szélviharral, átmeneti jéggel is kísért zivataroknak kedvező légköri helyzet inkább csak a Tisza vonalában és attól keletre várható. Eközben nyugaton már lenyugszik a légkör, vékonyodik, szakadozik a felhőzet, de még élénk szél fúj.

Éjszaka, keleten eleinte még lehetnek zivatarok, majd ott is elgyengülnek. A nyugati és középső országrész felett kitisztul az ég. Az élénk, gyakran erős lökésekkel is kísért ÉNY-i szél, hajnalban, a keleti országrész kivételével mérséklődni kezd.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szerda reggel 20,

szerda délután 21,

csütörtök reggel 17 fok körül alakul.

Hideg fronthatásra számíthatunk. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet. Tartós álmosságérzés jelentkezhet.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Csütörtök délelőtt keleten is mérséklődik az eleinte erős É-i szél. Változó erősségű, szakadozott, de helyenként átmenetileg megvastagodó fátyolfelhőzet melletti időszakosabb, szűrtebb napsütés ígérkezik. Csapadék nem valószínű, stabilabb légköri helyzet alakul ki. Csökken a fülledtség, mérséklődik a hőség, de meleg idő várható.

- Péntekre és szombatra nyugodt, napsütéses és ismét melegedő, az évszakos átlagnál 4-6 fokkal melegebb időre számíthatunk. Visszatérhet a hőség.

- Vasárnapra - még jelentős előrejelzési bizonytalansággal, de - egy hidegfront érkezése körvonalazódik. A front érkezése előtt, a nap túlnyomó részében még fülledt, nagyon meleg idő valószínűsíthető, majd a front érkezésekor, estefelé nyugat felől szélerősödésre, illetve szórványos zivatarok kialakulására lehet számítani. A csapadék eloszlása, mennyisége még igen bizonytalan.