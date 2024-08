Harminc fok feletti maximum hőmérsékletű nap következik. Általában gyenge északias légmozgás várható. Éjszaka derült, nyugodt idő valószínű. Még többségében friss lesz, de már mérsékeltebb lehűlést hoz a hajnal, mint a megelőző napokon.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szombat reggel 19,

szombat délután 32,

vasárnap reggel 21 fok körül alakul.

Anticiklon peremén helyezkedik el hazánk, ezért fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. Ha az egészségi állapotban mégis különféle panaszok, illetőleg működési rendellenességek jelentkeznek, amelyek most nem írhatók az időjárás számlájára, érdemes háziorvoshoz fordulni, és akár szakorvosi kivizsgálást kérni indokolt esetben. A szervezet számára ez a stresszmentes időszak lehetőséget kínál a regenerációra, és a feltöltődésre. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Vasárnap, a déli országrészben már 35 fokot is elérő/meghaladó maximumok ígérkeznek. Északon pár fokkal alacsonyabb hőmérséklet, de ugyanúgy fokozódó hőség valószínű. Napsütéses, gyengén gomolyfelhős idő várható, gyenge légmozgással. Csapadék nem érkezik. A gyengülő éjszakai felfrissülés hatására a napi középhőmérséklet a déli országrészben már egyre többfelé meghaladhatja a 26-27 fokot.

- A jövő hét első felében előreláthatólag tovább fokozódhat a hőség, a középhőmérséklet már az ország zömén meghaladhatja a 26-27 fokot. Napsütéses, de délutánonként gomolyfelhősödő időjárási helyzet kialakulása várható. A gomolyfelhőzetből elvétve, nagyobb eséllyel szerdán zivatargóc is kipattanhat, de nem lesz jellemző a csapadék, fokozódik az aszály. D-iesre fordul az általában mérsékelt, de időnként felélénkülő légmozgás. Az éjszakai hőmérséklet csökkenés is egyre kevéssé hoz felfrissülést. (forrás: eumet.hu)