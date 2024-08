Legfeljebb kevés gomolyfelhőzet valószínű. A hűvös hajnalt követően 30 fok körüli maximum hőmérséklet várható. Éjszaka marad a zömmel derült, csillagfényes égbolt, esetleg a Dunántúl nyugati térsége fölé húzódhat szakadozott, áttetsző fátyolfelhőzet. Ismét hűvösebb hajnalra lehet készülni.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

kedd reggel 14,

kedd délután 28,

szerda reggel 15 fok körül alakul.

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Szerdán napközben is hasonlóan napsütéses, eseménytelen idő várható 30 fok körüli, de már egyre többfelé a feletti maximum hőmérséklettel. Szerda este, éjszaka, az északnyugati határvidéket súrolhatja egy hidegfront, melynek felhőzetéből ott elszórtan kialakulhat záporeső, zivatargóc. Az ország túlnyomó részén ekkor is marad a nyugodt, eseménytelen idő. Mérséklődni kezd az éjszakai lehűlés, de még friss lesz a hajnal.

- Csütörtökön egy térségünkben lévő gyenge hidegfront szakadozott felhőzete zavarhatja meg a napsütést, de összességében marad a napos, nyaralóknak kedvező időjárás, sőt emelkedik mind az éjszakai, mind a nappali hőmérséklet. A felhőzetből elvétve, főként még reggel, délelőtt kialakulhat futó záporeső, esetleg zivatargóc, de összességében csak kevés helyet érinthet csapadék.

- Péntekre, szombatra, a déli országrészben már 35 fokot is elérő maximumok ígérkeznek. Északon pár fokkal alacsonyabb hőmérséklet a valószínűbb. Napsütéses, gyengén gomolyfelhős idő látszik a legvalószínűbbnek gyenge, mérsékelt, nyugaton kissé élénkebb széllel. Pénteken elvétve nem zárható ki gyenge záporeső, vagy zivatar.

- Vasárnap előreláthatólag tovább fokozódhat a hőség, az északi országrészben is közelítheti a 35 fokot a maximum hőmérséklet. Derült, szélcsendes, eseménytelen időjárási helyzet kialakulása várható. Az éjszakai hőmérséklet csökkenés is egyre kevéssé hoz felfrissülést. (forrás: eumet.hu)