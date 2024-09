Túlnyomórészt erősen felhős időben újra és újra eleredő esők, záporok jellemzik az időjárást. A délután folyamán vékonyodhat a felhőzet, csökken a csapadékhajlam, de még előfordulnak szórványosan záporok, szemerkélések. Éjjel a keleti, majd a középső országrész felett is csökken a csapadékhajlam, vékonyodhat, szakadozhat a felhőtakaró, de párásság képződhet, nyirkos marad az idő. A Dunántúl térségében egyelőre valószínűbb, hogy marad a borús idő ismétlődő esőkkel, de ott is gyengül, ritkul a csapadék, illetve a szél is mérséklődik, legyengül.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

hétfő reggel 10,

hétfő délután 14,

kedd reggel 9 fok körül alakul.

Az ilyenkor szokásosnál továbbra is jóval hűvösebb időre számíthatunk, emiatt egyesek továbbra is hidegfront jellegű változásokat tapasztalhatnak. Ilyen lehet a fejfájás, migrén, nehézkes gondolkodás, vérnyomás csökkenése. (met.hu)

A legvalószínűbb folytatás: