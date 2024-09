Hétfőn NY-K irányban keresztezi az országot a változást hozó mediterrán ciklon csapadékmezője és hidegfrontja. Reggel, a Tiszántúl felett még elvékonyodhat itt-ott a felhőzet, de országszerte jellemzőbb lesz a borult égbolt.

A csapadék mozgása, eloszlása bizonytalanabbul előrejelezhető, de a nap első felében elsősorban a Tisza vonalától keletre valószínű kiadósabb eső. A déli területeken zivatarok is előfordulhatnak. A Tiszántúli térségben inkább csak este, éjjel valószínű kiadósabb eső.

Nyugaton 20 fok köré, néhol az alá esik vissza a hőmérséklet, míg keleten, ahol délelőtt még a nap is előbújhat, 26-28 fok is lehet a front érkezése előtt.

A front előtt átmenetileg többfelé megerősödhet a DDK-i légmozgás, majd egyre többfelé É-ira fordul a szél.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

vasárnap délután 30,

hétfő reggel 18,

hétfő délután 21,

kedd reggel 15 fok körül alakul.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Kedden várhatóan kelet felé halad, illetve távozik a hidegfront, így legtovább keleten maradhat borult az ég, nyugat felől egyre többfelé kisüthet a nap. A szakadozó, vékonyodó felhőzetből elszórtan még lehetnek kisebb záporok. Nagyjából a Tisza vonalától nyugatra erős, keleten mérsékeltebb ÉNY-i szél fúj. Nyugaton kissé emelkedik a hőmérséklet a hétfőihez képest, míg keleten ezen a napon várható a hűvösebb.

- Szerdán előreláthatólag nyugodt, napsütéses időjárású nap valószínű gyenge vagy mérsékelt felhősödésekkel, elvétve egy-két jelentéktelen záporral. A szél várhatóan legyengül, kellemesen, az évszaknak megfelelően alakul a hőmérséklet.

- Csütörtökön, pénteken – jelentősen növekvő előrejelzési bizonytalansággal, de – egy újabb ciklon és annak frontrendszere érheti el térségünket nyugat felől. Csütörtökön még többnyire napos, nyugodt, és a ciklon előoldalán melegedő idő a valószínűbb, de a Nyugat-Dunántúlon már kialakulhatnak zivatarok, illetve a hőmérséklet is alacsonyabbnak ígérkezik. Csütörtök este, illetve péntekre virradó éjjel megérkezhet a ciklon hidegfrontja és csapadékzónája, ami péntekre egyelőre esős, zivataros, szeles időt ígér. A csapadék eloszlása, így a hőmérséklet alakulása is igen bizonytalan egyelőre.