Reggel még országszerte felhős égbolt lesz jellemzőbb elszórtan záporokkal, szemerkélésekkel.

A délelőtt folyamán, nyugaton már szakadozhat a felhőzet, kisüthet a nap, de eközben nő a hevesebb záporok, zivatargócok kialakulásának esélye is. Nagyjából a Duna vonalától keletre ekkor még erősen felhős égbolt a valószínűbb elszórtan gyenge esőkkel, záporokkal. Élénkülő DDNY-i szél támad.

Délután a Dunántúlon, majd a középső országrész felett is kitisztul az égbolt. Elszórtan még lehet záporeső, itt-ott hevesebb esővel, dörgéssel kísért zivatargóc, de csökken a csapadékhajlam. A Tiszántúl térségében is vékonyodni kezd a felhőzet, de estig még felhős égbolt a valószínűbb elszórtan kisebb esőkkel.

Estétől a nyugati térségében már erősödő D-i szél támad, másutt mérsékeltebb légmozgás marad a jellemzőbb. Eső már nem valószínű. Éjszaka változó vastagságú, szakadozott felhőzet, keleten párásság is várható.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

kedd délután 20,

szerda reggel 14,

szerda délután 21,

csütörtök reggel 15 fok körül alakul.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Csütörtökre egy nyugat felől közeledő ciklon előoldalán országszerte felerősödő DDNY-i szél mellett változóan napos-felhős égbolt és késő nyáriasan enyhe, délkeleten kifejezetten meleg idő ígérkezik. Általában csapadékmentes idő lesz jellemző, de az északi határvidéken elvétve, kis területet érintően előfordulhat futó záporeső.

- Pénteken – már növekvő előrejelzés bizonytalansággal, de – még melegfronti hatásra, erős DNY-i szélre, késő nyáriasan meleg, többségében napos időre van kilátás. Az északnyugati határvidéken látszik esély záporesőkre, kevéssé meleg időre.

- Szombaton előreláthatólag északnyugat felől megérkezik a ciklon hidegfrontja, majd ÉNY-ira forduló széllel, felhősödéssel, záporokkal zivatarokkal keresztezi az országot NY-K irányban. Északnyugaton jelentősen visszaeshet a hőmérséklet, míg délkeleten még valószínűbb a kifejezetten meleg idő a délutánra várható csapadék és szél érkezéséig.