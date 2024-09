Jelentős mennyiségű csapadék valószínű. A szél egyre többfelé északnyugatira, északira fordul, amelyet sok helyen erős, a Dunántúlon pedig viharos lökések kísérhetnek. Délután 10 és 28 fok között várható, nyugaton hűvösebb, keleten viszont melegebb lesz.

Somogy vármegye térségében pénteken is még megmarad a kettősség, a változást hozó ciklon középpontja nagyjából az ország fölött helyezkedik el. A Dunántúl térségében erős, északnyugaton viharos erősségű (80-100 km/ó) északnyugati széllökésekre kell készülni. A középső országrészben mérsékeltebb maradhat a légmozgás, míg keleten élénk, déli-délnyugati irányú szél a valószínűbb.

A ciklon első csapadékhulláma a nap folyamán keresztezi az országot nyugat-keleti irányban. Elszórtan jelentősebb, 20-30 mm-t meghaladó mennyiségű eső is lehullhat. Ekkor zivatarok is kialakulhatnak. Nyugaton eközben ritkul, elgyengül a csapadék, de elszórtan ekkor is lehetnek gyengébb, időszakosabb esők. A hőmérsékletben is jelentős lesz a különbség, míg nyugaton épp csak 10 fok köré várható a délutáni érték, addig a keleti határvidéken a 25 fokot is meghaladó maximum értékekre van kilátás.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

péntek reggel 9,

péntek délután 10,

szombat reggel 8 fok körül alakul.



Ciklon örvénylik a következő napokban a Kárpát-medence felett, így mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- A szombattól legalább hétfőig terjedő időszakra az évszakos átlagnál több fokkal hűvösebb, gyakran szeles, többségében felhős időjárás ígérkezik több hullámban érkező esőkkel, záporokkal tarkítva. Csak átmeneti, rövid időszakokra vékonyodhat el a felhőtakaró, bújhat elő a nap.