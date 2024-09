Eső, záporeső nem valószínű. Délután is kissé hűvös lesz. Estére országszerte szélcsendes, változóan derült-mérsékelten felhős idő alakul ki és ez az időjárási helyzet marad éjszaka is. Hideg időre kell készülni, jellemzően 10 fok alá hűl a levegő, de az ismert fagyzugokban 5 fok alatti értékek is várhatóak.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

hétfő reggel 6,

hétfő délután 16,

kedd reggel 7 fok körül alakul.

A hullámzó frontrendszer fokozatosan elhagyja térségünket, emiatt fronthatás már nem terheli szervezetünket. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Kedden nyugodt, őszi napra, változóan felhős-szűrt napsütéses időre készülhetünk eső vagy említést érdemlő szél nélkül. A hajnal meglehetősen hideg lehet, a délután mérsékelten melegnek, évszakos átlagnak megfelelő hőmérsékletűnek ígérkezik.

- Szerdán a hideg/hűvös hajnalt követően enyhe nappali hőmérséklet valószínű, de változó vastagságú, nyugat felől vastagodó felhőzet húzódhat az ország fölé. Inkább csak keleten lehet szűrt napfény. Délutántól, nyugaton szórványos esőknek, szemerkélésnek is megnő az esélye.

- Csütörtökre már növekvő előrejelzési bizonytalansággal, de egy csapadékmező helyeződhet az ország fölé. A lehulló eső eloszlásában, mennyiségében még jelentős az előrejelzési bizonytalanság. Egyelőre az látszik a legvalószínűbbnek, hogy délelőtt főként az ország nyugati felén lehetnek ismétlődő esők, záporok, majd délután, este keletre helyeződhet át a csapadék.

- Péntekre, nyugat felől fokozatosan csökkenő, szakadozó felhőzet, keleten még alapvetően borongós égbolt, elszórtan, kevés helyet érintően záporok, szemerkélések látszanak valószínűnek. (forrás: eumet.hu)