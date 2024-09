A Dunántúl fölé már délelőtt vastagodó felhőzet sodródik, melyből nyugat felől egyre többfelé eleredő záporesőkre, illetve dörgéssel, átmeneti hevesebb esővel járó zivatarra is számítani kell. Eközben a középső országrészben egyre határozottabb felhősödés melletti időszakosabb napsütésre, míg keleten kezdődő felhősödés melletti napsütésre van kilátás.

Délután, nyugaton további záporesők, zivatarok melletti felhős, hűvös idő a valószínűbb. A középső országrészben is erősebben felhős égbolt válik jellemzőbbé és elszórtan kisebb esők, záporok is kialakulnak. Keleten még lehet szűrt napsütés, de ott is vastagszik a felhőzet. Csapadék abban a térségben még nem valószínű.

Északnyugaton, nyugaton visszaesik a hőmérséklet, míg keleten, délkeleten az élénk D-i szélnek is köszönhetően kitart a késő nyáriasan meleg idő.

Éjjel nyugaton már csökken a csapadék valószínűsége. A középső és keleti országrészben viszont szórványosan, de sokfelé lehet átmeneti záporeső.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

hétfő délután 24,

kedd reggel 15,

kedd délután 20,

szerda reggel 13 fok körül alakul.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Szerdán előreláthatólag kelet felé mozog a szórványos esőket adó felhőzet. Nyugaton már délelőtt kisüthet a nap, míg a keleti országrészben a délután második feléig szórványosan, ismétlődően előforduló záporesőkkel lehet számolni. Keleten még élénk D-ies szél ígérkezik.

- Csütörtökre egy nyugat felől közeledő ciklon előoldalán élénk, olykor erős lökésekkel is kísért DDNY-i szél mellett változóan napos-felhős égbolt és enyhe, délkeleten meleg idő látszik a legvalószínűbbnek. Jelentős eső nem látszik, de elszórtan, kis területet érintően, előreláthatólag főként az északi határvidéken futó záporeső kialakulhat.

- Péntekre – már jelentősen megnövekszik az előrejelzés bizonytalansága. A nap túlnyomó részében még melegfronti hatás, erős DNY-i széllel érkező meleg, többségében napos idő látszik valószínűbbnek. Estére ígérkezik a ciklon hidegfrontjának érkezése nyugat felől, ÉNY-i széllel, felhősödéssel, záporesőkkel, de a részleteket tekintve még nagyon nagy az előrejelzési bizonytalanság.