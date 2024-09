Északnyugaton továbbra is viharos lökésekkel (80-100 km/ó) kísért ÉNY-i szél fúj, míg a Duna tágabb környezetében és a Dunántúl északi tájain is gyakoriak lesznek az erős ÉNY-i széllökések. Másutt mérsékeltebb légmozgás a valószínűbb.

Az első kiadós, tartós csapadékhullám éjszaka elvonult északkelet, észak felé, így szombaton délelőtt valószínűbb a csapadékmentesebb idő, illetve csak szórványosabb, időszakosabb záporok előfordulása. A nap folyamán bármikor és bárhol előfordulhat kisebb eső, szemerkélés, zápor.

A déli óráktól, az északkeleti határvidéken tartósabb eső kezdődhet, ami késő délutánra, estére átterjedhet a teljes északi országfélre, majd estefelé már az ország zömén eleredhet. A délkeleti megyékben látszik még ekkor is kisebb esélye esőnek.

Éjszaka folytatódik az esős, egyre többfelé szeles, barátságtalan időjárás. A nyugati és középső országrészben újabb jelentős mennyiségű csapadék hullhat, míg a keleti határmegyék térségében időszakosabb záporok a valószínűbbek. A Dunántúl északi felén és a Balaton térségében erős szélviharra kell készülni, a széllökések abban a térségben meghaladhatják a 100 km/órát! Másutt is erősödő szél támad.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

péntek délután 9,

szombat reggel 8,

szombat délután 11,

vasárnap reggel 9 fok körül alakul.

Erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Vasárnap is borús és az évszakos átlagnál jóval hidegebb idővel lehet számolni. Emellett előreláthatólag délelőtt, északnyugaton még erős szélvihar tombol 80-100 km/órás széllökésekkel, de az ország többi tájain is élénk, erős szélre van kilátás. Az éjszakai esőzés délelőtt még zömében kitart, de fokozatosan gyengül, ritkul, majd délután inkább szórványosabb, időszakosabb záporesőkkel lehet számolni. Az északkeleti, keleti határvidéken hullhat a legkevesebb csapadék.