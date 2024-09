A széllel érkező meleg levegő hatására szokatlanul magasra emelkedhet a hőmérséklet az ország délkeleti 2/3-án. A délkeleti határvidéken a maximum érték megközelítheti a 30 fokot, de másutt is 25 fok feletti jellemző érték ígérkezik.

Többségében napsütéses időnk lesz. Az északnyugati, északi határmegyékben lesznek felhősebb időszakok, záporesőkkel, és kevéssé magas maximum hőmérséklettel.

Éjszaka északnyugat felől megérkezik a ciklon hidegfrontja. Az ország nyugati felén ÉNY-ira fordul és élénkül, északnyugaton felerősödik a szél. Másutt legyengül a DNY-i légmozgás.

Az északnyugati határvidék feletti, változó vastagságú, szórványosan záporokat adó felhőzet várhatóan KDK felé terjeszkedik, de összességében csak kevés helyen fordul elő átmeneti záporeső.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

csütörtök délután 24,

péntek reggel 16,

péntek délután 25,

szombat reggel 14 fok körül alakul.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Szombaton hidegfront keresztezi az országot NY-K irányban. Nyomában ÉNY-ira forduló széllel, felhősödéssel, szórványosan záporokkal, zivatarokkal. Késő délután, este, majd éjjel várhatóak kiadósabb esők. Északnyugaton már jelentősen visszaeshet a hőmérséklet, míg délkeleten, a front délutánra ígérkező érkezése előtt még valószínűbb a kifejezetten meleg, változóan napos idő. Délutánra, estére várható a szél és a csapadék érkezése. Utóbbi hevesebb záporok, zivatargócok formájában érkezhet.

- Vasárnap a megtorpanó hidegfront várhatóan a nap nagy részében még térségünkben marad. Délelőtt még zömmel felhős égbolt várható, északnyugaton süthet ki a nap. Elszórtan, időszakosan még többfelé lehet záporeső. Nyugaton és keleten erős, a középső országrészben mérsékeltebb É-i szél fúj. Délután, a Dunántúl felett, estére a középső országrész felett is csökkenhet a felhőzet, kisüthet a nap. Keleten estig felhős égbolt látszik valószínűbbnek, de délután már ott is csökken a szórványos záporok esélye. Keleten is visszaesik a hőmérséklet.