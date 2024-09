Délelőtt még országszerte a napsütés látszik jellemzőbbnek, de nyugat felől felhősödés kezdődik. Eleinte áttetsző, majd fokozatosan vastagodó felhőréteg húzódik a Dunántúl, majd késő délután már a középső és keleti országrész fölé is.

Az ország ÉNY-DK irányú, középső sávjában időről-időre erősebb lökésekkel is kísért élénk DK-i szél fúj, míg délnyugaton és északkeleten mérsékeltebb marad a légmozgás.

Az esti időszakban, a nyugati országrészben jelentősen megnövekedhet a légköri labilitás. Szórványosan, de nagyobb számban kialakuló záporokkal, illetve zivatarok esélyével lehet számolni arrafelé. Keleten egyelőre még marad a csapadékmentes, felhősödő égbolt.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szombat délután 30,

vasárnap reggel 18,

vasárnap délután 30,

hétfő reggel 18 fok körül alakul.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

Jövő héten hasonlítani sem fog időjárásunk a jelenlegi, illetve az augusztusi időszakhoz. Leépül a térségünket hetek óta uraló anticiklon, ami teret ad a nyugatról érkező ciklonoknak és azok frontjainak, illetve vele a nedves, hidegebb légtömeg beáramlásának.

- Hétfőn megérkezik a nagy változás, országszerte borongós idővel, nyugat felől terjeszkedő esővel. A csapadék eloszlása továbbra is bizonytalan, de a nap első felében elsősorban nyugaton valószínű kiadós eső. A középső országrészt előreláthatólag déltájban érheti el a csapadék nagyja, míg a Tiszántúli térségben inkább csak este, éjjel valószínű kiadósabb eső. A déli területeken zivatar is előfordulhat. Nyugaton 20 fok köré, néhol az alá esik vissza a hőmérséklet, míg keleten, ahol délelőtt még a nap is előbújhat, 26-28 fok is lehet még a front érkezése előtt. A front előtt átmenetileg többfelé megerősödhet a DDK-i légmozgás, majd egyre többfelé É-ira fordul a szél.

- Kedden várhatóan kelet felé halad, illetve távozik a hidegfront, így legtovább keleten maradhat borult az ég, nyugat felől egyre többfelé előbújhat a nap. A szakadozó, vékonyodó felhőzetből elszórtan még lehetnek kisebb esők, záporok. Az ország ÉNY-DK irányú, középső sávjában élénk, erős, másutt mérsékeltebb ÉNY-i szél fúj. Kissé emelkedik a hőmérséklet, de északkeleten valószínű a leghűvösebb.