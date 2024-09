Somogy vármegye térségében szerdán az ország túlnyomó részén nyugodt, napsütéses időjárású nap következik gyenge vagy mérsékelt felhősödésekkel, csapadék nélkül. Ezzel szemben a Tiszántúl térségében, különösen a keleti határvidéken eleinte még erősebben felhős lehet az égbolt. A felhőzetből időszakosan, szórványosan eleredhet az eső is. Délutánra ebben a térségben is csökken a felhőzet, kisüt a nap. A szél országszerte legyengül. A hőmérséklet a napos tájakon kellemesen enyhe tartományba emelkedik, az esős keleti részen viszont ezen a napon is hűvös időre lehet készülni.

Éjszaka az ország zömén szakadozott, vékony, áttetsző felhőréteg melletti csillagfényes égbolt valószínű. Gyenge, változó irányú légmozgás mellett hideg, párás hajnalra lehet készülni. Hajnalban, a nyugati határmegyék fölé vastagabb felhőzet érkezhet nyugat felől, melyből elszórtan kisebb eső, zápor is kialakul.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szerda reggel 23,

szerda délután 29,

csütörtök reggel 15 fok körül alakul.

Megszűnő hideg fronthatással számolhatnak az arra érzékenyek. Náluk legáltalánosabb panaszként fejfájás, vérnyomás-ingadozás előfordulhat.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

Csütörtökön, pénteken egy újabb ciklon és annak frontrendszere érheti el térségünket nyugat felől. Csütörtök délelőtt még az ország zömén nyugodt, változóan napos-felhős és a ciklon előoldalán melegedő idő a valószínűbb. A Nyugat-Dunántúlon már felhősödéssel, az északi szél élénkülésével és eleinte szórványosan záporok, zivatarok kialakulásával lehet számolni. Csütörtök este, illetve péntekre virradó éjjel megérkezik a ciklon hidegfrontja és csapadékzónája, ami péntekre esős, zivataros, szeles időt és további jelentős lehűlést ígér. Nyugaton már az évszakos átlagnál több fokkal alacsonyabb, keleten eleinte még kellemes lehet a hőmérséklet.