Somogy vármegye térségében csütörtök délelőtt Az ország keleti 2/3-án nyugodt, változóan napos-felhős és egy közelgő ciklon előoldalán, déli légmozgással érkező enyhébb légtömegnek köszönhetően melegedő idő lesz jellemző. A Nyugat-Dunántúlon már felhősödéssel, az északi szél élénkülésével és szórványosan záporok, a délnyugati térségben kis eséllyel mérsékeltebb zivatargócok kialakulásával lehet számolni. Délután, a középső, este a keleti országrész felett is megnövekszik a felhőzet. Eközben a Dunántúlon tovább erősödő északnyugati szélben tartósabb esők, heves záporok alakulhatnak ki. A ciklon hidegfrontja, a vele érkező erős északnyugati szél, illetve a csapadék folyamatosan terjeszkedik kelet felé. Várhatóan az esti órákban éri el a középső országrészt, ahol előreláthatólag megtorpan.

Péntekre virradó éjjel, a Dunántúlon szeles, borongós, esős időre van kilátás. Jelentős mennyiségű eső is összegyűlhet. A középső országrészben is élénkül a szél, felhős lesz az ég, de szórványos, záporos csapadék látszik most valószínűbbnek.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

csütörtök reggel 15,

csütörtök délután 20,

péntek reggel 10 fok körül alakul.

Térségünk fölött található hullámzó frontálzóna miatt mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Péntekre esős, zivataros, szeles idő és további jelentős lehűlés ígérkezik. A nyugat felől érkező ciklon és frontrendszere keresztezi az országot NY-K irányban. A csapadék mennyisége, eloszlása még bizonytalan. Elszórtan jelentősebb, 20-30 mm-t meghaladó mennyiségű eső is lehullhat. Egyelőre az látszik valószínűbbnek, hogy délelőtt elsősorban a Tisza vonalától nyugatra esik, majd délután, este áthelyeződik az ország keleti felére a csapadékmező. Ekkor zivatarok is kialakulhatnak. Nyugaton az évszakos átlagnál több fokkal alacsonyabb, keleten eleinte még átlag körüli lehet a hőmérséklet.