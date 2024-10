A hajnali, reggeli időszakban sokfelé lehet párásság, ködfoltok is előfordulhatnak, illetve a Dunántúl fölé mérsékelt vastagságú, magas szintű felhőzet is várható. A ködfelhőzetből itt-ott szitálás ugyan előfordulhat, de számottevő eső nem hullik. A párásság eloszlását követően, a nappali órákban változóan napos-fátyolfelhős idővel lehet számolni.

A hideg hajnalt évszaknak megfelelő hőmérsékletű délutáni hőmérséklet követi, északon lehet hűvösebb, míg délen enyhébb az idő. Éjszaka a Dunántúl felett ismét vastagodhat a felhőtakaró, míg a középső és keleti térség fölött marad a gyenge felhőzet, de párásság, ködfoltok képződnek. A hajnali óráktól, a nyugati, délnyugati határvidéken átmeneti eső, záporeső is kialakulhat.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szerda reggel 9,

szerda délután 16,

csütörtök reggel 8 fok körül alakul.

Egyre inkább anticiklon határozza meg térségünk időjárását, ezért fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek.. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Csütörtökön - a szerdaihoz hasonlóan - a Dunántúl térségében várható több felhő, időszakosabb napsütés, élénk DK-i szél, míg keletebbre gyengébb felhőzet, több, tartósabb napsütés és K-i légmozgás a valószínűbb. A délnyugati, nyugati határvidéken időszakos szemerkélésnek, záporesőnek is van esélye. Az esős tájakon alacsonyabb marad a hőmérséklet, míg másutt enyhe napra van kilátás.

- Pénteken is még sok felhő lehet a délnyugati határvidék fölött, melyből eleinte szemerkélés, gyenge eső is előfordulhat. Marad a DK-i áramlás. A Duna vonalában és a Dunántúlon élénk, olykor erősebb szél is támadhat. A középső és keleti térségben ekkor is valószínűbb a fátyolfelhős, szűrt napsütéses, őszi idő gyenge vagy mérsékelt K-ies légmozgással.

- Hétvégére és a jövő hét első napjaira - növekvő előrejelzési bizonytalansággal, de egyelőre napos vagy fátyolfelhőzeten át szűrt napsütéses, kellemes, őszi idő kialakulása körvonalazódik többségében mérsékelt vagy gyenge, a Dunántúl térségében időnként élénkebb DK-i légmozgással. A hajnalok csípősnek, a délutánok enyhének, átlagos októberi hőmérsékletűnek ígérkeznek. (forrás: eumet.hu)