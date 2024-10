Délelőtt vékonyodik a felhőzet, egyre nagyobb területen süt ki ott is a nap, de a nyugati határvidéken még felhős égbolt a valószínűbb. Délután várhatóan a Dunántúlon is többségében kisüt a nap. Kis területen, a nyugati határvidék felett maradhat ekkor is meg a vékonyodó felhőzet.

A csípős hajnalt követően általában enyhe, októberi hőmérséklet várható. A felhősebb nyugati határvidéken maradhat alacsonyabb a hőmérséklet. Éjszaka a nyugati határvidék felett is eloszlik a magas szintű felhőzet. Csillagfényes, hideg és egyben párásodó, foltokban ködös időre van kilátás. Hajnalban, az ismert fagyzugokban ismét fagypont közelébe hűl a levegő.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szombat reggel 9,

szombat délután 16,

vasárnap reggel 5 fok körül alakul.

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Vasárnap már országszerte nyugodt, frontmentes, őszi idő ígérkezik. A hajnal hidegnek, párásnak, foltokban ködösnek, a nappali időszak napsütésesnek, itt-ott fátyolfelhősnek és októberi időszakhoz kellemesen enyhének várható. A déli országrészben lesz továbbra is enyhébb az idő. Nyugaton élénkebb, keleten gyenge DK-i légmozgás valószínűbb.

- Jövő hét első napjain előreláthatólag változatlan marad a légköri helyzet, de nyugaton is legyengülő légmozgásra van kilátás. Ennek hatására fokozódhat a ködhajlam, így a hajnali köd feloszlása lassulhat. Továbbra is valószínűbb a napsütéses, illetve szűrt napsütéses, kellemes, őszi idő időjárás jelentősebb időjárási események nélkül, de a hajnali párásság makacsabbra fordulásának, szürke rétegfelhőzetté válásának is megvan az esélye.

- Szerdára, csütörtökre - növekvő előrejelzési bizonytalansággal, de körvonalazódik változás É-iasra forduló, de továbbra is gyenge légmozgásra, illetve változó vastagságú, olykor elvékonyodó, majd ismét vastagodó felhőzet melletti szürkébb idő kialakulására látszik esély. Csapadék érkezése nem valószínű.

- Péntekre ismét élénkebb D-i szélre van kilátás, így valószínűbb az enyhe napos idő kialakulása. (forrás: eumet.hu)