A megelőző napokhoz képest fokozódhat a ködhajlam, így a délelőtt folyamán már egyre többfelé szürkébb időre, kevesebb, szűrtebb napsütésre van kilátás. A délutáni órákra várhatóan többségében elvékonyodik a felhőzet, eloszlik a párásság és több-kevesebb-szűrtebb napsütés még az ország túlnyomó részén ki tud alakulni.

A felhőzet függvényében pár fokot csökkenhet a maximum hőmérséklet, de összességében marad az évszakos átlagnál enyhébb idő. Számottevő csapadék nem érkezik, de a sűrűbb ködfoltokban, ködfelhőzetből szitálások előfordulhatnak. Éjszaka változó erősségű, többnyire szakadozott, mérsékelt vastagságú felhőzet várható. Hajnalban ismét fokozódó párásság, foltokban köd képződik.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szerda reggel 11,

szerda délután 18,

csütörtök reggel 10 fok körül alakul.

Anticiklon határozza meg térségünk időjárását, ezért fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. A szervezet számára ez a stresszmentes időszak lehetőséget kínál a regenerációra, és a feltöltődésre. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Csütörtökön sem változik a légköri helyzet. A hajnali, reggeli párásság fokozatosan ritkul, megszűnik, majd a változó erősségű, foltokban makacsabban megmaradó párásság, rétegfelhőzet, illetve áttetsző fátyolfelhőzet szűrheti, zavarhatja a napsugarakat.

- Pénteken is az előző napokhoz hasonlóan, párásan, szürkén indulhat a nap, majd napközben fokozatosan vékonyodhat a kialakuló rétegfelhőzet és több-kevesebb-szűrtebb napsütésben is lehet bízni, de foltokban ezen a napon is makacsan megmaradhat a szürkeség. A legfrissebb modellfutás alapján éjjel érheti el térségünket az a hidegfront, ami felerősödő ÉNY-i széllel kissé „felkavarhatja” a légkört felettünk.

- Szombaton, a hidegfrontnak köszönhetően előreláthatólag szeles, változóan napos, mérsékelt felhősödésekkel tarkított idő és több fokos lehűlés éri el hazánk térségét. Továbbra is az látszik valószínűbbnek, hogy számottevő csapadék nélkül érkezik a front.

- Vasárnapra már front mögötti szélcsendes, napsütéses, de a megelőző napokhoz képest 4-5 fokkal hűvösebb idő ígérkezik. A hajnali órák országszerte hidegnek várhatóak, az ismert fagyzugokban fagypont alatti értékekkel is számolni kell.