Poénokkal rázta fel a közönséget Straub Dezső. Viccein jót kacagott a zsúfolásig megtelt aréna közönsége. – Először veszek részt ezen az eseményen, de nagyon boldog vagyok, hogy meghívtak. Többször kellene ilyen alkalmakat szervezni – mondta Benkőné Mészáros Ágnes.

Egy másik szép korú, Vajna Irén azonban már többször is elfogadta a város meghívását. – Kovács Kati a mi korosztályunk, szívesen hallgatom most is, hiszen rajta nőttünk fel – emelte ki. – Jól esik, hogy a város gondolt rám és kaptam meghívást.

Fotó: Lang Róbert

Ez azt jelenti, hogy nem vagyok elfelejtve – tette hozzá Vajna Irén. Hasonló véleményt fogalmazott meg Kálmán Andrásné is. Az asszony elmondta, a Kárpát-medencei Magyarok Baráti Társasága révén jutott el az eseményre. Szívesen érkezett, nosztalgiázni szeretett volna.

Kollár József nejével vett részt az alkalmon. Érdeklődésünkre elmondta, Kovás Katit és Straub Dezsőt is nagyon kedveli, ezért fel sem merült az, hogy otthon maradjanak.

Nem ment volna az idősek nélkül

A kaposvári önkormányzat minden évben megszervezi az idősek köszöntését. A mintegy háromezer szép korút Szita Károly, Kaposvár polgármestere üdvözölte idén is. – Ez a korosztály az, amelyik bír azzal a bölcsességgel, élettapasztalattal és kitartással, amelyet példaként kell mindenki elé állítani – hangsúlyozta Szita Károly. – Ezzel együtt köszönetet mondok még szüleinknek, nagyszüleiknek is, hogy Kaposvárból ilyen csodálatos várost csináltak. Ez nélkülük és önök nélkül nem ment volna – tette hozzá a polgármester.