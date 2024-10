Délelőtt elsősorban a Dunántúl térségében várható határozottabb magas szintű felhőzet, míg a Duna vonalától keletre derültebb égbolt, napsütés, helyenként párásságon át szűrt, változó napsütés a valószínűbb.

Délután várhatóan a középső és keleti országrész fölé is átsodródik az összefüggőbb, változó vastagságú, el-elvékonyodó felhőtakaró. A felhőzeten átszűrődő napsütésben ekkor is lehet bízni. Csapadék nem érkezik.

A felhőzet ellenére marad a kellemesen enyhe időjárás, a déli országrészben, helyenként ezen a napon is megközelítheti a maximum érték a +20 fokot.

Este és éjszaka is sok marad a felhő. Hajnalra párásság is képződhet. A felhőzetnek köszönhetően kevéssé tud lehűlni a levegő, jóval enyhébb lehet a hajnal, mint a megelőző napokban.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

kedd délután 18,

szerda reggel 7,

szerda délután 18,

csütörtök reggel 9 fok körül alakul.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Csütörtöktől ismét anticiklon alakítja térségünk időjárást, de ezen a napon várhatóan mégis más jellege lesz az időnek, mint korábban. Előreláthatólag a Dunántúl felett még magas szintű, zártabb felhőtakaró okoz szürkébb időt, míg a középső és keleti térségben a hajnali párásság makacsabbra fordulásával egyre többfelé alakul ki tartósabban szürke, illetve erősebben felhős terület, szűrtebb napsütés a valószínűbb.

- Péntekre és hétvégére - növekvő előrejelzési bizonytalansággal, de – a hajnali párásság eloszlását követően egyelőre még nagyobb esély látszik napsütéses idő kialakulására, de a párásságból helyenként kialakuló rétegfelhőzet helyenként makacsan megmaradhat és szűrheti, zavarhatja a napsugarakat. A napsütéses területek kifejezetten enyhe nappali órákkal számolhatunk.

- Hétfőn, kedden É-ira forduló, de továbbra is gyenge légmozgás látszik valószínűnek. Alapvetően front- és jelentős időjárási eseményektől mentes időjárás ígérkezik továbbra is. A napsütés reggelenként párásság, ködfoltok, napközben változó vastagságú, többségében elvékonyodó, áttetsző, szakadozott felhőzet zavarhatja meg időről-időre. forrás: eumet.hu