Somogy vármegye térségében vasárnap reggel még zömmel szürke, felhős, foltokban párás idővel indul a nap. A felhőzetből elszórtan szitáló, szemerkélő eső is előfordul. A délelőtt folyamán országszerte vékonyodik, itt-ott fel is szakadozik a felhőtakaró, kisüt a nap. A déli órákra már többségében szakadozott, elvékonyodott felhőzet melletti szűrt, változó napsütés a valószínűbb, de elszórtan újra és újra vastagodhat a felhőtakaró. A napsütés, melegedés hatására gomolyfelhősödés is kezdődhet, melyből elvétve záporeső is kialakulhat a délután folyamán. Utóbbira északkeleten látszik a legtöbb esély. A légmozgás, gyenge és változó irányú marad a nap folyamán. A hőmérséklet kellemes, az évszaknak megfelelő tartományba emelkedik. Ismét délkeleten lesz melegebb, északon, északnyugaton hűvösebb. Éjszaka tisztuló, csillagfényes égbolt látszik valószínűbbnek, miközben sokfelé képződet párásság, ködfoltok.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

vasárnap reggel 8,

vasárnap délután 16,

hétfő reggel 8 fok körül alakul.

Az átkeveredés hiánya miatt az alsóbb légrétegekben magas a levegő páratartalma, ezért a légutakban a hőleadás korlátozott, így az annak hőmérsékletét közvetett módon megemeli. Ezáltal kedvezőbbé válnak a körülmények a kórokozók életfeltételeihez és szaporodásukhoz, így a fertőző betegségek könnyebben terjednek párás időben.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Hétfőre frontmentes, nyugodt, őszi időjárási helyzet alakul ki. A hajnali párásság, illetve az abból kialakuló délelőtti rétegfelhőzet eloszlásának időtartama bizonytalan, de több-kevesebb napsütés országszerte valószínű. Kellemes hőmérsékletű időre van kilátás. Napközben kissé élénkülhet a DDNY-i légmozgás, ami gyorsítja a felhőzet eloszlását, illetve enyhe légtömeget szállít az országba.