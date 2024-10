A Duna környezetében marad az élénkebb, olykor fel is erősödő DK-i szél, míg keleten és a nyugati határvidéken gyenge légmozgás lesz jellemzőbb.

A napos tájakon kellemesen enyhe, az évszakos átlag körüli, a déli országrészben kevéssel a feletti hőmérsékletű lesz a délután, míg a borús, esős nyugati térségben hűvösebb marad az idő.

Éjszaka nem változik a légköri helyzet. Csillagfényes, derült égbolt mellett párásság, foltokban köd képződhet. A nyugati határvidék felett alakulhat ki mérsékelt felhőzet, így ott várható a legkevésbé hideg hajnal. Másutt többségében 5 fok alá, a szélvédett fagyzugokban fagypont közelébe hűl a levegő.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

csütörtök délután 14,

péntek reggel 8,

péntek délután 16,

szombat reggel 9 fok körül alakul.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Hétvégén országszerte nyugodt, frontmentes, őszi idő ígérkezik. A hajnalok hidegnek, párásnak, foltokban ködösnek, a nappalok napsütésesnek, fátyolfelhősnek és októberi időszakhoz kellemesen enyhének várhatóak. A déli országrészben lesz továbbra is enyhébb az idő. Nyugaton élénkebb, keleten gyenge DK-i légmozgás valószínűbb.

- Jövő hét első napjaira - növekvő előrejelzési bizonytalansággal, de – egyelőre változatlan légköri helyzet körvonalazódik nyugaton is legyengülő légmozgással. Fokozódhat a ködhajlam, így a hajnali köd feloszlása lassulhat. Továbbra is valószínűbb a napsütéses, illetve szűrt napsütéses, kellemes, őszi idő időjárás jelentősebb időjárási események nélkül, de a hajnali párásság makacsabbra fordulásának, szürke rétegfelhőzetté válásának is megvan az esélye.

- Szerdára körvonalazódik változás É-iasra forduló, de továbbra is gyenge légmozgással, illetve változó vastagságú, olykor elvékonyodó, majd ismét vastagodó felhőzet melletti szürkébb idő kialakulására látszik esély. Csapadék érkezése nem valószínű. forrás: eumet.hu