A napsütést reggel párásság, ködfoltok, napközben elvékonyodó, áttetszővé váló réteg- és fátyolfelhőzet zavarhatja, de ismét nagyobb valószínűséggel lesz a napsütés túlsúlyban. Árnyalatnyit csökkenhet a hőmérséklet, de a déli megyékben ezen a napon is 20 fok köré melegedhet délutánra a levegő.

Éjszaka csillagfényes és mérsékelten fátyolfelhős területek egyaránt előfordulnak. Emellett párásság, többfelé köd is képződik. Sűrűbb ködben előfordulhat itt-ott szitálás.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

hétfő reggel 11,

hétfő délután 20,

kedd reggel 11 fok körül alakul.

Fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Kedden is gyenge, É-i légmozgás valószínű, de lényegében szélcsendes idő lesz jellemző. A reggeli, kora délelőtti órákban várhatóan már többségében lesz a rétegfelhős, párás, ködfoltos idő, és kisebb területen süt ki napfelkeltekor a nap. Napközben várhatóan megszűnik a párásság és a rétegfelhőzet is többségében még elvékonyodik, így szűrt napsütéses idő tud kialakulni, de már előfordulhatnak tartósan felhős, szürke területek is.

- Egyelőre szerdán és csütörtökön sem látszik jelentős front érkezése, nagyobb valószínűséggel marad a nyugodt, jelentős légköri változásoktól mentes, szélcsendes időjárás. A hét közepétől azonban fokozódhat a ködhajlam, így összességében szürkébbre forduló időre, kevesebb, szűrtebb napsütésre van kilátás. Változó erősségű, foltokban makacsabban megmaradó párásság, rétegfelhőzet, illetve áttetsző fátyolfelhőzet szűrheti, zavarhatja a napsugarakat. A felhőzet függvényében pár fokot csökkenhet a maximum hőmérséklet, de összességében marad az évszakos átlagnál enyhébb idő. Számottevő csapadék nem érkezik, de a sűrűbb ködfoltokban, ködfelhőzetből szitálások előfordulhatnak.

- Pénteken az előző napokhoz hasonlóan, párásan, rétegfelhősen indulhat a nap, majd a napközben várhatóan feltámadó ÉNY-i szél hatására nagyobb esély látszik az ég kitisztulására, napsütéses idő kialakulására. A szélcsendesebb tájakon ezen a napon is makacsan megmaradhat a szürkeség. Este, éjjel markáns hidegfront érkezése körvonalazódik.