Somogy vármegye térségében csütörtök délelőtt a frontrendszer egy melegfrontja okoz erős, helyenként 60-80 km/órás lökésekkel is kísért dél-délnyuagti szelet. Enyhe, napsütéses idő látszik valószínűbbnek mérsékelt felhősödésekkel, illetve az északi, északnyugati megyékben elvétve futó zápor esélyével. Az évszakhoz képest enyhe időre készülhetünk, 20-25 fok köré várható a maximum hőmérséklet.

A délután folyamán hidegfront érkezik nyugat felől. Mérséklődik és északnyugatira fordul a szél. A Dunántúl felett megvastagszik, de másutt is növekszik a felhőzet. Délután elsősorban az ország nyugati felén fordulhatnak elő szórványosan záporok. Hevesebb zápor, egy-egy zivatargóc kialakuláshoz is kedvező légköri feltételek várhatóak.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

csütörtök reggel 15,

csütörtök délután 22,

péntek reggel 13 fok körül alakul.

Holnap hidegfront érkezik, előterében erőteljes melegedés zajlik, így melegfronti hatás várható: fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Péntekre továbbra is az a legvalószínűbb, hogy a szórványos esőket adó csapadékmező kelet felé mozog, közben tovább gyengül, elaprózódik. Szakadozott, változó erősségű felhőzetből szórványosan, kevés helyet érintően kialakulhatnak még futó záporok, szemerkélések. Nyugaton élénk, kelten gyenge vagy mérsékelt É-i szél várható, kis mértékben csökkenő hőmérséklettel.