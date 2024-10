A párásságból, ködfoltokból elsősorban a Nyugat-Dunántúl és az északi országrész fölött alakulhat ki vékonyodó rétegfelhőzet. Míg másutt hamar kisüt a nap, a rétegfelhőzet alatt eleinte szűrtebb napfény a valószínűbb.

Az északi határmegyék felett napközben is megmaradhat egy változó vastagságú, olykor vékonyodó, majd ismét vastagabbá váló rétegfelhőzet, míg a déli és középső országrészben napsütéses vagy áttetsző fátyolfelhőzeten át szűrt napsütéses idő lesz jellemző.

Gyenge DDK-i légmozgással továbbra is kifejezetten enyhe légtömeg érkezik fölénk. A déli országrészben 20 fok feletti maximumok sem lesznek ritkák, míg északon ennél 4-5 fokkal alacsonyabb maximumok várhatóak.

Este északon is elvékonyodhat a felhőzet. Éjszaka gyenge vagy mérsékelt DK-i légmozgás mellett általában gyengén felhős vagy csillagfényes égbolt lesz jellemző. Párásság, foltokban köd képződhet.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

péntek délután 16,

szombat reggel 8,

szombat délután 19,

vasárnap reggel 10 fok körül alakul.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Vasárnap a hajnali párásság eloszlását követően továbbra is nagyobb esély látszik napsütés kialakulására, de délelőtt a párásságból itt-ott kialakuló rétegfelhőzet, illetve délután, foltokban változó erősségű fátyolfelhőzet szűrheti, zavarhatja a napsugarakat. Ismét kifejezetten enyhe nappali órákkal számolhatunk. A déli országrészben 20 fok feletti maximumokkal, északon pár fokkal hűvösebb marad az idő.

- Hétfőn, kedden É-ira forduló, de továbbra is gyenge légmozgás valószínű. Folytatódik az alapvetően front- és jelentős időjárási eseményektől mentes időjárás. A napsütést reggelenként párásság, ködfoltok, napközben változó vastagságú, többségében elvékonyodó, áttetsző fátyolfelhőzet zavarhatja, szűrheti.

- Egyelőre jövő hét péntekig nem látszik jelentős front érkezése, nagyobb valószínűséggel marad a nyugodt, jelentős légköri változásoktól mentes, szélcsendes, csapadékmentes időjárás. A hét közepétől azonban fokozódhat a ködhajlam, így összességében kevesebb napsütésre van kilátás. Változó erősségű, foltokban makacsabban megmaradó párásság, rétegfelhőzet, illetve áttetsző fátyolfelhőzet szűrheti, zavarhatja a napsugarakat. A felhőzet függvényében pár fokot csökkenhet a maximum hőmérséklet, de összességében marad az évszakos átlagnál enyhébb idő. forrás: eumet.hu