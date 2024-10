A tartósabban felhős tájakon lassabban emelkedik a hőmérséklet, de amint kisüt a nap, ismét az évszakos átlag fölötti maximumok várhatóak. A délután második felében itt-ott átmenetileg megvastagodhat a fátyolfelhőzet, erősebben szűrheti vagy épp teljesen eltakarhatja a napot. Esőtől nem kell tartani. Éjszaka változó vastagságú, szakadozott felhőzet melletti nyugodt, szélcsendes idő következik. Hajnalban párásság, ködfoltok képződnek.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

csütörtök reggel 10,

csütörtök délután 18,

péntek reggel 9 fok körül alakul.

Gyenge hidegfront súrolja a Kárpát-medencét északkelet felől, így az ilyesmire különösen érzékenyeknél hidegfronti tünetek jelentkezhetnek. Ilyen lehet a fejfájás, migrén, nehézkes gondolkodás, vérnyomás csökkenése. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Pénteken is az előző napokhoz hasonlóan, sokfelé párásan, szürkén indulhat a nap, majd napközben fokozatosan vékonyodhat a kialakuló rétegfelhőzet és több-kevesebb-szűrtebb napsütésben is lehet bízni, de foltokban ezen a napon is makacsan megmaradhat a szürkeség. Éjjel érheti el az ország nyugati felét az a hidegfront, ami felerősödő ÉNY-i széllel kissé felkavarhatja a légkört felettünk.

- Szombaton, a hidegfrontnak köszönhetően az ország nagy részén erős ÉÉNY-i szél támad. A Duna-Tisza közén várható mérsékeltebb légmozgás. A fronttal több fokkal hűvösebb légtömeg éri el hazánk térségét, de csak időszakos felhősödésekre van kilátás, illetve számottevő csapadék ezen a napon sem ígérkezik.

- Vasárnapra már front mögötti szélcsendes, napsütéses, de a megelőző napokhoz képest 4-6 fokkal hűvösebb idő ígérkezik. A hajnali órák országszerte hidegnek várhatóak, az ismert fagyzugokban fagypont alatti értékekkel is számolni kell.

- Hétfőtől ismét anticiklonáris helyzet kialakulására van kilátás. A szélcsendes, frontfelhőzettől mentes, de hűvös, reggelenként hideg időben egyelőre derült égbolt, szikrázó napsütés látszik valószínűbbnek, de napról-napra fokozódhat a párásság. (forrás: eumet.hu)