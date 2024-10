Tartós, kiadós eső már nem valószínű, de elszórtan szemerkélés, szitálás ezen a napon is előfordul. Északira fordul a légmozgás, lehetnek élénkebb széllökések is. Éjszaka hasonló marad a helyzet, vékonyabban, szakadozottabban felhős égbolt mellett elszórtan lehet kisebb eső is. Párásság, a szélvédett helyeken köd is képződhet.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szombat reggel 9,

szombat délután 15,

vasárnap reggel 9 fok körül alakul.

Az átkeveredés hiánya miatt az alsóbb légrétegekben magas a levegő páratartalma, ezért a légutakban a hőleadás korlátozott, így az annak hőmérsékletét közvetett módon megemeli. Ezáltal kedvezőbbé válnak a körülmények a kórokozók életfeltételeihez és szaporodásukhoz, így a fertőző betegségek könnyebben terjednek párás időben. (forrás: met.hu)

A legvalószínűbb folytatás:

Vasárnap már több esély látszik szakadozott, elvékonyodó felhőzet melletti bujkáló napsütésre, de újra és újra megnövekedhet a délután már gomolyosodó felhőzet, melyből elszórtan záporeső is kialakulhat. Utóbbira északkeleten látszik a legtöbb esély. Éjszaka már tisztuló, csillagfényes égbolt látszik valószínűbbnek, miközben sokfelé képződet párásság, ködfoltok.

Hétfőn, kedden frontmentes, nyugodt, őszi időjárási helyzet kialakulása a legvalószínűbb. A hajnali párásság, illetve az abból kialakuló délelőtti rétegfelhőzet eloszlásának időtartama bizonytalan, de délutánonként napsütéses, kellemes hőmérsékletű időre van kilátás.

Szerdára növekvő előrejelzési bizonytalansággal, de egy gyors mozgású ciklon érkezése körvonalazódik NY-K irányban átvonuló csapadékmezővel. A csapadék mennyisége és eloszlása még igen bizonytalan.

Csütörtökre, a ciklon mögött, D-i áramlással enyhe légtömeg érkezése körvonalazódik.

(forrás: eumet.hu)