Összességében jelentéktelen mennyiségű csapadék hullik. Éjszaka, északnyugaton tovább élénkülhet a szél. Ebban a térségben csökken a párásság, enyhébb lehet a hajnal. Eközben a ködfelhőzet fölé magas szintű felhőzet is húzódik, így jellemzően erősen felhős, itt-ott kissé párás idő várható. Jelentős csapadék továbbra sem érkezik, de elszórtan szitálás előfordul. Ennek halmazállapota eső, havas eső és hószállingózás között váltakozhat.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

csütörtök reggel 0,

csütörtök délután 3,

péntek reggel 1 fok körül alakul.

Csütörtökön nem kell fronthatástól tartani az erre érzékenyeknek (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Péntekre növekvő előrejelzési bizonytalansággal, de - egy elgyengülő hidegfront érheti el a nyugati országrészt. A Dunántúl mellett a középső országrészben is felélénkülhet az ÉNY-i szél, ami átkavarhatja a Kárpát-medencében rekedt párás, nyirkos levegőt. Nyugaton és a középső országrészben nyílik nagyobb esély a rétegfelhőzet elvékonyodására, felszakadozására, szűrt napsütés kialakulására, míg a keleti országrészben bizonytalanabb ez a folyamat, ott megmaradhat a felhős, szürke időjárás.

- Szombatra és vasárnapra frontmentes, de a felhőzet, párásság tekintetében bizonytalanul előrejelezhető időjárású napok ígérkeznek. Szürke, ködfelhős, hideg és gyengébben párás, szűrt napsütéses, valamivel enyhébb területek váltakozása valószínű. Visszatérhetnek az kiterjedtebb hajnali fagyok.

- Hétfőtől továbbra is az átlagosnál jóval kaotikusabb a légkör várható helyzete. Egy mediterrán ciklon érkezése, illetve egy térségünket elérő hullámzó frontrendszer alakíthatja napokon keresztül az időjárást, mely részleteiben továbbra is bizonytalanul előrejelezhető, de változékonyság ígérkezik időről-időre felerősödő, olykor viharossá is fokozódó széllel, hőmérséklet ingadozással és több hullámban érkező, helyenként jelentős mennyiségű csapadék esélyével is.

Hétfőn előreláthatólag enyhülést okoz a felerősödő szél. A párásság kitisztul, a ködfelhőzet eloszlik, de a frontfelhőzet miatt erősen felhős ég és eső érkezése is várható.